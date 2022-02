Húsz éves a Terror Háza, a szenvedés egykori karmestereinek palotája

Húsz évvel ezelőtt, február 24-én nyitotta meg kapuit a nyilas- és kommunista terror ártatlan áldozatainak emléket állító Terror Háza Múzeum. Az Andrássy út 60-ban berendezett múzeum koncepcióját annak ellenére, hogy megnyitása után rögvest a világ legjobbjai közé emelkedett, a balliberális ellenzék mégis megtámadta, és politikai ügyet kreált belőle.

Andrássy út 60: itt fészkelték be magukat a nyilasok, akik 1944 telén e ház pincéjében több száz zsidó honfitársunkat kínozták meg. De itt rendezkedtek be 1945-ben a szovjet tankok védelmében érkező magyar kommunisták is. Sztálin leghűségesebb követői tudatosan választották maguknak a nyilasok elhagyott székházát, hogy ezzel is jelezzék, immáron nem faji, hanem osztályalapon határozzák meg, ki tekinthető bűnösnek, kinek kell szenvednie és pusztulnia.

Budapest, 2019. április 14. A Terror Háza Múzeum a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából tartott megemlékezésen 2019. április 14-én. MTI/Mohai Balázs

A neoreneszánsz épületet a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány 2000. decemberében vásárolta meg, hogy a magyar történelem e két véres korszakának bemutatására múzeumot hozzon létre. A 2002. februárjára elkészült Terror Háza Múzeum húsz éve, április 24-én nyitotta meg kapuit.

A balliberális politikusok és pártjaik szellemi holdudvara azonnal össztüzet zúdított a múzeumra, majd politikai ügyet kreált belőle. Nem csak a koncepcióját és a tematikáját, de a szimbólumát is támadták.

Az Élet és Irodalomban már két nappal a megnyitó előtt öles cikk jelent meg (Múzeumot álmodók), melyben a szerző azt taglalta, hogy az épület eredeti tulajdonosa a neoreneszánsz palotát az 1931. október 24-én kelt végrendeletében úgy hagyta a feleségére, hogy annak halála után abban egy zsidó kulturális múzeum jöjjön létre. A szerző előbb feltette a kérdést, hogy „ki lehetett akkor a 2000. októberi eladó?”, majd kifejtette: „A Pesti Izraelita Hitközség ugyan sosem használhatta múzeumként az épületet, hiszen abban a háborút követően az ÁVO, majd az ÁVH ténykedett, de ezen a héten múzeum nyílik benne. Igaz, nem Perlmutter Izsák, hanem Schmidt Mária álmait mutatja meg a látogatóknak.”

Folytatván ezt a logikai útvonalat, az Élet és Irodalom interjút hozott Paul Lendvai magyar származású, baloldali osztrák újságíróval, aki kifejtette:

„a Terror Házának filozófiája nagyon egyszerű: a kommunizmus volt az igazi totalitarizmus, a másik csak kisiklás. De ebből a szempontból a magyar jobboldalt nem lehet összehasonlítani az osztrákkal. Még Bajorországgal sem. Egy ilyen, amputált történelemképre alapozott múzeum ott elképzelhetetlen lenne.

És még valami: a kommunizmus Magyarországon is félelmetes áldozatokat kívánt, és ezt be kell mutatni.

De az is nyilvánvaló, hogy az elmúlt években nem ebből az irányból leselkedett a fő veszély a demokráciára”.

Megemlékező Budapesten a Terror Háza Múzeum Hősök falánál 2017. november 4-én, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének és a szovjet csapatok bevonulásának 61. évfordulóján, a nemzeti gyásznapon.

(MTI Fotó: Balogh Zoltán)

A balliberális média még a múzeum nevét is támadás alá vette. Ugyancsak az Élet és Irodalomban olvasható (Hazánk háza, 2002. április 5): „olyan elnevezést kellene találni, amelytől senkinek nem szorul össze a torka, nem ver gyorsabban a szíve, nem hiszi azt, hogy erőszakszervezettől kapott levelet. Segítségül néhány gondolatébresztőnek szánt javaslat a “háza” főnév elé: áldozatok, emlékezés, gyötrelmek, kínzások, kínok, megbékélés, vértanúk”.

Bozóki András politológus az Állam álmodói című interjúban így értelmezte a kialakult helyzetet: „az értelmiségnek ott van a Nemzeti Színház, az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Hídember, a Terror Háza, és mindenkinek a koronaúsztatás, a tűzijáték, a millenniumi zászlók. Ezek egymagukban nem hatnak, csak csomagban, miközben egybefonódnak a pártkampány jelszavai az állam és a kormány 2000 óta folyamatosan zajló kampányával,és minden újabb avatásnál és felszentelésnél ez az egész újra és újra bekattan az emberek fejében”.

Ez a gondolat egyébként a baloldalon azóta is, folyamatosan jelen van,

amit a Népszavában Kósa Judit Nekik szép című minap megjelent írása is jelez: „A Terror Háza szabadalmaztatott módszere működik a várbeli Szent István teremnél is: nem engedik elkószálni az állampolgári fantáziát (…) hibátlanul megmondják, miről mit kell gondolni”. Radnóti Sándor Mi a Terror Háza című publikációja pedig már egyenesen arról értekezik, hogy „a Terror Házában az akasztófa az egyik cellában, Péter Gábor íróasztala, a kínzóeszközök a falon éppoly kísértetiesen valószerűtlenek, mint a tank a zárt udvarban, az autó az emeleten.”

A Magyar Narancs pedig lehozta: a múzeum „hamis történelemszemléletet és folyamatos csúsztatásokat épít”.

Persze voltak olyan baloldali politikusok is, akik nem hogy ellenezték a Terror Háza Múzeum koncepcióját, de akár még azt is tagadták, hogy az ÁVO kínozta volna az embereket. Nemcsak az Andrássy út 60-ban, hanem sehol sem.

Közéjük sorolható Kuncze Gábor. A jelenleg Gyurcsány Ferencet támogató egykori SZDSZ-elnök ugyanis a Horn-kormány belügyminisztereként kiadott egy hivatalos állami igazolást arról, hogy az ’50-es években az ÁVO-nál nem történtek atrocitások, és nem fordultak elő bántalmazások. Az igazolást párttársa, Eörsi Mátyás ex-szabaddemokrata országgyűlési képviselő kérésre adta ki. A jelenleg ugyancsak a DK-t erősítő Eörsi ügyvédi irodájában amúgy több egykori ávós főtiszt is megfordult. Párt- és képviselőtársának, az ugyancsak ex-szabaddemokrata Bauer Tamásnak (később a DK-ban az alelnöki posztig jutott) az ÁVO-ban alezredesi rangig emelkedett az apja, Bauer Miklós, akit áldozatai a „körmös” előnévvel emlegettek, lévén hozzá kötik, hogy a körömletépés volt az egyik kedvenc kínzási módszere. Péter Gábor, az ÁVO hírhedt vezetője a testület „legjobb munkaerői” között említette a jelenleg a DK-t támogató Bauer édesapját. Eörsi ügyvédi irodáját továbbá Bárd Károly, az ÁVH vizsgálati osztályának egykori ezredese is sűrűn látogatta.

Kuncze Gábor, (MTI Fotó: Soós Lajos)

Kunczéhez hasonló cinikus magatartás jellemezte Zuschlag Jánost, aki az MSZP országgyűlési képviselőjeként vett részt 2004. október 12-én a Terror Háza Múzeum előtti rendezvényen. A HírTV felvette, hogy a szocialista politikus a megemlékezés közben a holokauszt áldozatain viccelődött.

Ebbe a sorba állítható az MSZP ex-elnöke is. Kovács László ugyanis az avatást követően több ízben is kijelentette, hogy a szocialisták választási győzelme esetén a Terror Házát az Emlékezés és Megbékélés Házának neveznék át.

Az Európai Memória és Lelkiismeret Platformjának tagszervezeteként működő Terror Háza Múzeumot az elmúlt két évtized alatt számos külföldi híresség tekintette meg, többek között Francis Fukuyama és Zbigniew Brzezinski is. Utóbbi kijelentette: „A Terror Háza Múzeum megnyitása történelmi mérföldkő. Azért jött létre, hogy örökre emlékeztessen az emberiség által azelőtt nem tapasztalt mértékű, intézményesített gonoszságra.”