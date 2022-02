Minden eddiginél nagyobb összeget fordít a kormány idén tehetséggondozásra

Minden eddiginél nagyobb összeget, 4,4 milliárd forintot fordít a kormány idén tehetséggondozásra – jelentette be a Miniszterelnökség családokért felelős államtitkára szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.

Zsigó Róbert közölte, az évente 300-350 ezer fiatalt elérő program idei első pályázati kiírásai már elérhetők az emet.gov.hu oldalon, a legnépszerűbb kategóriákban pedig emelték a támogatások keretösszegét.

A program 13 évvel ezelőtti indulása óta már több mint 17 ezer nyertes pályázat kapott támogatást 28 milliárd forint összegben, a hazai tehetségek mellett pedig a külhoni fiatalokat is támogatják, 1300 határon túli nyertes pályázatban 50 ezer fiatalt segítettek – ismertette az államtitkár.

Zsigó Róbert az ösztöndíjprogramok közül megemlítette a Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíjat, amelynek köszönhetően 2015 óta ötezer fiatalt tudtak támogatni, a 2019-ben indult és a külföldi tanulmányok folytatását segítő Stipendium Peregrinum ösztöndíjnak köszönhetően pedig jelenleg 47 fiatal tanul külföldön. Utóbbi keretösszege idén 800 millió forint lesz – fűzte hozzá.

Elmondta azt is, hogy a Nemzeti Tehetség Program alapja az 1 százalékos adófelajánlásokból adódik össze, és az indulás óta az adófizetők több mint 16 milliárd forinttal támogatták a programot.

Felhívta a figyelmet arra, hogy azoknak is érdemes rendelkezniük a felajánlásról, akiknek nem keletkezett idén adófizetési kötelezettségük, mert az állam a felajánlók számát is nézi, így ezek is növelik az állami támogatás összegét. A program a 1823-as technikai szám megjelölésével támogatható.

A kormány elkötelezett a fiatal tehetségek támogatása mellett, ezért rögzítették a tehetségsegítés és -gondozás feladatait a Nemzeti Tehetség Programban 2028-ig, és emelik évről évre ez erre fordított összeget – közölte az államtitkár.

Zsigó Róbert úgy fogalmazott, hogy Magyarország az elmúlt 11 évben igazán családbarát ország lett, és jó úton halad, hogy tehetségbarát ország is legyen, hiszen „a tehetséges magyar fiatalok nemzeti kincseink, tehetségük kibontakoztatása pedig közös nemzeti ügyünk”.

Michelisz Norbert autóversenyző, a Nemzeti Tehetség Program idei védnöke arról beszélt, hogy a mai gyorsan fejlődő világban az érvényesüléshez szükségesek természetesen megfelelő alapadottságok, úgy mint a szorgalom, a kitartás, az alázat, az önkritika, de legalább ennyire fontos a megfelelő szakmai, támogató környezet is, és a Nemzeti Tehetség Program legnagyobb értéke, hogy ilyen környezetet teremt a fiataloknak.