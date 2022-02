Benkő Tibor: Bízzanak a Magyar Honvédségben, bízzanak a katonáink szakszerű, hozzáértő munkájában!

„A problémákat békés úton, tárgyalás formájában kell rendezni” – hangsúlyozta Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Kelet-Ukrajnában kibontakozó válság kapcsán február 22-én, kedden este a Hír Tv Napi aktuális című műsorában.

A honvedelem.hu oldalán olvasható összefoglaló szerint a tárca vezetője elmondta:

a Magyar Honvédség rövid időn belül katonákat vezényel az ország keleti részébe. A csapatoknak kettős feladatot kell majd teljesíteniük az ukrán-magyar határvidéken.

A humanitárius feladatok ellátása kapcsán Benkő Tibor kiemelte:

„ha Ukrajnában ez a konfliktushelyzet tovább fokozódik és a keleti országrész mellett a közép- és nyugat-ukrajnai részekre is kiterjed, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy az Ukrajnából menekülőket be tudjuk fogadni és tudjunk róluk gondoskodni, a Belügyminisztérium erőivel együtt.”

Hangsúlyozta továbbá: Magyarország keleti országhatárának biztosítása és védelme érdekében a Magyar Honvédség nem csak katonákat, de eszközöket és anyagi készleteket is átcsoportosít, amelyek lehetővé teszik a jelenlegi helyzetben a feladat ellátását és kezelését. „A katonák ezt a feladatot a mai nap folyamán megkapták” – tette hozzá Benkő Tibor honvédelmi miniszter.

A Magyar Honvédség állandó készenléti rendszeréről szólva a tárcavezető kiemelte: a készenlét fokozásának köszönhetően olyan létszámban és megfelelő technikai eszközzel ellátott katonák érkeznek majd a keleti határvidékre, akik ezt a feladatot megfelelően el tudják látni. A készenléti rendszer minden forgatókönyvre fel van készülve, ennek megfelelően tudják a katonák létszámát emelni és csökkenteni is.

„Nem csak szárazföldön kell gondolkodni. A Gripen harci repülőgépeink olyan felfegyverzett készenléti fokozatban vannak, hogy bármikor végre tudnak hajtani egy légi műveleti feladatot” – hangsúlyozta a tárcavezető a Magyarország keleti határvidékére vezényelt magyar fegyveres erőkkel kapcsolatban. A Magyar Honvédség bevethető forgószárnyasai kapcsán elmondta: a felderítési feladatok ellátása és a tűztámogató képesség mellett, a katonák szállításában is részt tudnak venni, kritikus helyzetekben is.

A Magyar Honvédség egyik új beszerzésű Airbus H145M helikoptere a Budaörsi repülőtéren tartott bemutatón 2019. november 18-án. A háttérben egy felújított Mi-24 helikopter látható. MTI/Szigetváry Zsolt

„Mi nagyon bízunk abban, hogy semmiféle fegyveres konfliktusra nem kerül sor”

– tette hozzá Benkő Tibor. A tárcavezető elmondta, hogy hazánk továbbra is békés megoldásban érdekelt.

Egy Ukrajna irányából érkező menekülthullám esetén a Magyar Honvédség fő feladata az átjárók, korridorok biztosítása és az áteresztő pontok működtetése, mutatott rá a honvédelmi miniszter.

A kárpátaljai magyarok esetleges kimenekítése kapcsán Benkő Tibor elmondta: a Magyar Honvédség szükség estén egy ilyen feladat ellátásában is tud segíteni. „Afganisztánban is hajtottunk végre ilyen műveletet, ahol a magyar katonák, magyar eszközökkel, repülőgépekkel, felszereléssel 540 embert menekítettek ki” – mondta a tárcavezető, hangsúlyozva: egy újabb, ilyen jellegű művelet esetén is folyamatos együttműködésre lesz szükség a Külügyminisztérium mellett a Belügyminisztériummal és más szervezetekkel is.

A műsorvezető kérdésére válaszolva elmondta, hogy a honvédelmi tárca egyelőre nem kapott segítségkérést Ukrajnától, különböző eszközök szállításával kapcsolatban. Mint rámutatott, egy háború esetén a fegyver, lőszer és egyéb anyagok országok közötti szállítását a nemzetközi jog is szabályozza, azt nem a két fél közötti megállapodás teszi lehetővé.

„Magyarország elhivatott, elkötelezett mind a NATO, mind az EU irányában. Természetesen amennyiben ilyenre kerülne sor, akkor mi az Európai Uniónak, vagy a NATO-nak a döntését kötelező érvényűnek tartjuk Magyarország számára is”

– emelte ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter.

A honvédelmi tárca vezetője a keleti országhatár védelmének feladatrendszerét összegezve hangsúlyozta: a Magyar Honvédség erői képesek megvédeni és garantálni az ország és polgárainak biztonságát.

„A jelenleg kialakult helyzetben nincs szükség arra, hogy NATO erők települjenek tartósan Magyarországra. Az elmúlt években folyamatosan tudtuk növelni a katonák létszámát és mellette tíz év alatt több mint 11 ezer önkéntes katonánk is lett”

– fogalmazott Benkő Tibor a Magyar Honvédség helyzetével kapcsolatban. A tárcavezető hazánk keleti határvidékén élőkhöz szólva elmondta: „bízzanak Magyarország kormányában, vezetésében, bízzanak a Magyar Honvédségben, bízzanak a katonáink szakszerű, hozzáértő munkájában.”