Nyugat felől előbb nagyobb területen megnövekszik, majd éjszaka átmenetileg kiderül az ég. Az éjszaka második felében északnyugat felől vastagabb felhők érkeznek, így szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég felettünk – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Időjárási helyzet Európában:

Kontinensünk nagyobb részének időjárását két viharciklon, a Dudley és a Eunice alakítja. A ciklonok rendkívül erős széllökéseket okoznak, mindkét ciklon hidegfrontja mentén zivatarok is kipattannak, sőt Lengyelországból számos tornádóról is érkezett jelentés. Jelenleg az utóbbi légörvény okoz Írország partjainál orkán erejű szelet, a legerősebb széllökés a 137 km/h-t is eléri. Előbbi ciklon középpontja gyorsan helyeződik északkelet felé, jelenleg Lappföld felett helyezkedik el. Okklúziós frontja mentén több helyen havazik, elsősorban az északabbi részeken, míg délebbre zivatarok is kialakulnak.

Közben Délnyugat-Európa fölé magasnyomású képződmény nyúlik be, arrafelé sok helyen párás a levegő, köd képződik, viszont a csúcshőmérséklet több helyen a 25 fokot is meghaladja. A Kárpát-medence időjárására továbbra is a változékonyság jellemző, szombaton a Eunice hidegfrontja okoz több helyen erős szelet, illetve csapadékot.

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig:

Nyugat felől előbb nagyobb területen megnövekszik, majd éjszaka átmenetileg kiderül az ég. Az éjszaka második felében északnyugat felől vastagabb felhők érkeznek, így szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég felettünk. Említésre érdemes csapadékra éjszaka az északkeleti határ mentén, szombaton a Dunántúl délnyugati részein és a déli határ közelében lehet számítani, szombaton kisebb eső, zápor azonban máshol is előfordulhat.

A kezdetben még élénk, erős nyugati, délnyugati szél éjszaka északnyugatira fordul, és az északi megyékben megerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a szélvédett északi völgyekben gyenge fagy is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 6 és 11 fok között alakul.