Németh Zsolt: Biztonságpolitikáról egyeztettek a visegrádi országok francia partnereikkel

Keleti és déli biztonságpolitikai kérdésekről egyeztettek a visegrádi országok külügyi bizottságainak elnökei francia partnereikkel – mondta Németh Zsolt (Fidesz), az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke pénteken az Országházban.

A politikus sajtótájékoztatóján kiemelte: a V4 (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) külügyi bizottsági elnökei találkoztak a francia szenátus, illetve képviselőház külügyi bizottsági elnökével egy kétnapos eszmecsere keretében. Áttekintették a meghatározó külpolitikai kérdéseket, az Európán belüli és az azon kívüli ügyeket – magyarázta.

Megjegyezte: terveznek még hasonló találkozót a magyar V4-elnökségi időszakban, a következő alkalommal a balti államokat szeretnék meginvitálni, majd a brit külügyi bizottság elnökét is.

Hangsúlyozta: a visegrádi csoport olyan területeken működik együtt, amelyeken egyet tudnak érteni, és örvendetes, hogy számos kérdésben Franciaországgal is kialakult egyetértés. A V4-ek és Franciaország is nagy hangsúlyt helyez a biztonságra – mutatott rá.

Németh Zsolt kifejtette: természetesen a NATO Magyarország és Európa biztonságának elsődleges garantálója, „ugyanakkor van számos olyan közös európai biztonsági érdek, amelynek a hatékonyabb képviseletéhez nélkülözhetetlen egy elmélyültebb és egy eredményesebb” biztonság- és védelempolitika. Ennek érdekében „Magyarország megteszi a magáét”, 2024-re el fogja érni a 2 százalékos honvédelmi ráfordítást – tette hozzá.

Kitért rá: a nukleáris energia hasznosítása is alapvető kérdés Európa energiabiztonsága és jövője szempontjából, és egyetértés van a V4-ek és Franciaország között, hogy be kell venni a nukleáris energiát a megújuló, tiszta energiaforrások közé.

Úgy folytatta, a harmadik kérdéskör néhány uniós szakpolitika volt, amelyben van együttműködési szándék, ilyen például a gazdasági versenyképesség, a digitalizáció és a zöld átmenetre való áttérés. Ugyancsak hangsúlyosan merült fel a tárgyalásokon az űrkutatásban való együttműködés: úgy tekintenek erre, mint egy fontos területre, amelynek egyre komolyabb a biztonságpolitikai jelentősége is – közölte.

A politikus elmondta, hogy szó volt az orosz-ukrán helyzetről is. Egyrészt nagyon fontos, hogy a leghatározottabban lépjenek fel Ukrajna szuverenitása, területi integritása érdekében, és lényeges „a NATO keretei között az elrettentés politikájának a hangsúlyos képviselete” – fogalmazott. Másrészt fontos a párbeszéd is; nem véletlen, hogy Orbán Viktor miniszterelnök után a francia elnök is ellátogatott a közelmúltban Moszkvába – jelezte.

Németh Zsolt szerint a másik aktuális biztonságpolitikai probléma a Mali misszió kivonulása. A Száhel-övezetben kulcsfontosságú misszióról van szó, és nagyon sajnálatos, hogy ki kell vonulni onnan – vélekedett.

Kiemelte: tehát nem csak keleten, hanem délen is komoly a biztonságpolitikai helyzet, ezért nagyon aktuális volt a külügyi bizottsági elnökök tárgyalása és „a számos területen megmutatkozó egyetértés”.