Gulyás Gergely: A V4-es együttműködésre hosszú távon lehet építeni

A V4 országok együttműködésére hosszú távon lehet építeni, ez fontos együttműködés az Európai Unión (EU) belül, amely független a párthatároktól, és az országok közös érdekeiből indul ki – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az uniós fejlesztésekért felelős V4-miniszterek tanácskozását követő nemzetközi sajtótájékoztatón pénteken Budapesten.

Hozzátette: a csoport országai elkötelezett hívei az EU-nak, mindannyian úgy gondolják, hogy az intézményesített európai együttműködésnek nincsen alternatívája. Ahogy azt is fontosnak tartják, hogy az unió alapszerződésében rögzített egyik kiemelt cél a kohézió, vagyis az eltérő fejlettségű térségek közötti különbség csökkentése. Közlése szerint az Európai Bizottsággal (EB) intenzív szakaszban vannak a tárgyalások, ezért fontos az egyeztetés, a jó gyakorlatok megosztása, ezt szolgálta a pénteki tárgyalás is.

Gulyás Gergely közölte: a V4-ek a partnerségi megállapodás aláírásában jól állnak, az új uniós költségvetési időszak operatív programjai terveinek jó részét benyújtották, a technikai-szakmai egyeztetések korrekten haladnak az EB-vel. „Ha ezekbe a politika nem szól bele, jó esélyünk van arra, hogy egy-két hónapon belül a hétéves költségvetési időszakról szóló partnerségi megállapodás létrejöjjön” – mondta. Ez azért is fontos, mert a tagállamok többsége az előfinanszírozást választja, kiírja a programokat, majd az uniós pénzek beérkezését követően számol el – hangsúlyozta.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott, nincsenek elkésve, mivel a legutóbbi költségvetési ciklusban 1,5 év telt el a költségvetés elfogadása és a partnerségi megállapodás aláírása között. „Jó esély van arra, hogy ez most rövidebb legyen” – jelentette ki.

Kitért arra, hogy az uniós helyreállítási alapról fontos elvi és gyakorlati kérdések merültek fel. Egyszeri megoldás volt, amelyet az EU úgy fogadott el, hogy az a járványból való kilábaláshoz szükséges; ezért járultak hozzá mindannyian, az emögötti közös hitelfelvétel új az unió történetében – fogalmazott. Komoly lengyel-magyar bizalmatlanság van a bizottsággal szemben – mondta, hozzátéve, politikai okokból nem történt meg a helyreállítási alap felhasználásának aláírása, ugyanakkor a programokat már kiírták, így hamarosan az aláírás is napirenden lehet. Ha ehhez meg kell várni a magyar választásokat, ám legyen – jelentette ki.

Budapest, 2022. február 18. Grzegorz Puda lengyel fejlesztési alapokért és regionális politikáért felelős miniszter, Veronika Remisová szlovák beruházásokért és regionális fejlesztésért felelős miniszter, miniszterelnök-helyettes, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Daniela Grabmüllerová cseh regionális fejlesztésekért felelős miniszterhelyettes (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Közölte: a V4-ek mindannyian egyetértettek abban, hogy a React-EU felhasználása akadálytalan lehet, mindenki üdvözölte a forráslehívás-elszámolás könnyített lehetőségét.

Gulyás Gergely szerint az előző költségvetési időszak támogatásainak lehívásaiban jól állnak a V4-ek, Magyarország 71,9 százalékát hívta le a forrásoknak, ezzel a tagállamok első feléhez tartozik. Az 5. az EU-ban, versenyben a lengyelekkel.

A kohézió mint a közösségi célkitűzés a jövőben is kiemelt marad a miniszter szerint, a V4-ek kiegyensúlyozottak mind a források felhasználásában, mind a költségvetésükben.

Eddig is szoros volt az együttműködés a V4 országok kohéziós politikával foglalkozó kormánytisztviselői között, ez az EB-vel folytatott tárgyalásokban is komoly segítség. „Bízunk abban, hogy ez a jövőben is így marad, a térség továbbra is az unió fejlődésének, gazdasági növekedésének motorja lesz” – összegezte.