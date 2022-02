Erősíti a kutatás-fejlesztést és a gyártást Magyarországon a Bosch

Erősíti Magyarországon az elektromobilitáshoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési és gyártási tevékenységét a Bosch-csoport – tájékoztatta csütörtökön a vállalat az MTI-t közleményben.

„Célunk, hogy Budapest Kelet-Közép-Európa kutatás-fejlesztési központja legyen az elektromos- és hibrid hajtásláncok, valamint az egyéb műszaki megoldások fejlesztése révén” – mondta Szászi István, a Bosch csoport vezetője a dokumentum szerint.

Magyarországon is folyamatosak voltak az elektromobilitással összefüggő fejlesztések és beruházások az elmúlt években. A vállalatcsoport a kiterjedt K+F tevékenység mellett elektromos hajtástrendszereket és az e-mobilitáshoz kapcsolódó alkatrészeket is gyárt miskolci, maklári és hatvani telephelyein – tudatták.

Budapesten a vállalat háromezer munkatársa dolgozik a jövő autóipari technológiáin, közülük több száz mérnök kifejezetten az elektromobilitással összefüggő fejlesztésekkel foglalkozik.

A vállalat most épülő új campusa az elektromobilitáshoz és az autonóm járművekhez köthető kutatás-fejlesztések újabb fontos helyszíne lesz. Olyan innovációs központ, amely többek között a magyar mérnökök tudását és ötleteit felkarolva járul hozzá a még biztonságosabb és fenntartható, zöld mobilitás megteremtéséhez. Az új létesítmény várhatóan 2022 második fél évében nyitja meg kapuit.

A Bosch Magyarországon az ipari és az akadémiai szféra aktív együttműködésével folytatja fejlesztéseit, szorosan összekapcsolva az egyetemi alkalmazott kutatást és az ipari fejlesztéseket. A vállalatcsoport 2021-ben több fontos, elektromobilitáshoz kapcsolódó fejlesztési projekten dolgozott. A miskolci Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. és a Miskolci Egyetem közös projektjében olyan új gyártási eljárás és alkatrész született, amely komoly előrelépést jelent a jövő gépjárműveinek megalkotásában – írták.

A vállalat miskolci autóipari telephelye a K+F tevékenység mellett fontos gyártóközpontja is a Bosch elektromobilitási törekvéseinek. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. újgenerációs termékei, például a fékrásegítő motor, illetve a menetstabilizátor a hibrid és elektromos meghajtású járművek nélkülözhetetlen alkatrészei. Az autóipari komponensek mellett a gyár fontos terméke az eBike-okhoz készülő elektromos hajtás is, amelyhez az akkumulátorokat a cégcsoport másik miskolci üzeme, a Robert Bosch Power Tool Kft. fejleszti és gyártja.

A hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. ettől az évtől további e-mobilitáshoz kapcsolódó alkatrészek, például újgenerációs inverterek gyártását tervezi. A Robert Bosch Automotive Steering Kft. pedig összesen 70 ezer négyzetméter termelési és logisztikai területet, valamint egy integrált, modern szolgáltatóközpontot és irodai területet is kialakít Makláron – tudatták.