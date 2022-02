Debreceni polgármester: A fejlesztések a város minden területét érintik

Debrecen idei költségvetését 184,72 milliárd forintos, a tavalyinál 13,6 százalékkal nagyobb főösszeggel terjesztik a közgyűlés elé, a fejlesztések idén is a város minden területét érintik – közölte a cívisváros polgármestere csütörtökön a helyi városházán, a költségvetés tervezetét bemutató sajtótájékoztatón.

Papp László (Fidesz-KDNP) azt mondta, működési hitelt nem vesznek fel, konkrét gazdasági projektre 14 milliárd forint rövid lejáratú kölcsön felvételét tervezik.

Hozzátette: 84,91 milliárd forint beruházási főösszeg mellett 21,12 milliárd forint helyi adóbevételre számítanak, ez 21,8 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Az idei költségvetési tervezet 980 millió forint általános, illetve 522 millió forint céltartalékkal számol.

Papp László a részletekről szólva továbbra is kiemelt célterületnek nevezte a gazdaság- és közlekedésfejlesztést. Előbbire 26,4 milliárd, az utóbbira 20,4 milliárd forintot szánnak. A csaknem 50 milliárd forintból fejlesztik a leendő BMW autógyárnak is helyet adó északnyugati ipari övezetet, a déli ipari parkot és a szomszédságában kialakítandó kis- és középvállalkozói parkot, javítják továbbá a repülőtér infrastruktúráját, megépítik a 3-as villamos vonalát és elektromos buszokat szereznek be.

Intézményi fejlesztésekre – bölcsőde, óvoda, közösségi ház – 14 milliárd forintot, kulturális fejlesztésekre – Csokonai Színház, Csokonai Fórum, természettudományi múzeum – 15,4 milliárdot, a Tisza vizét Debrecenbe bevezető Civaqua-program tervezését is magába foglaló zöldterületi, szabadidős és sportfejlesztésekre 6,99 milliárd forintot fordítanak az idén – ismertette a polgármester.

A költségvetési tervezet részleteit a következő napokban a szakterületeket felügyelő alpolgármesterek ismertetik, a büdzsé elfogadásáról február 24-én dönt a város közgyűlése – jelezte Papp László.