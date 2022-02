Az Európai Unió Bírósága Magyarország ellen ítélt a jogállamisági perben

Döntésének indoklásában az uniós bíróság közölte: elutasítja a Magyarország és Lengyelország által benyújtott, az uniós költségvetésből származó finanszírozás igénybevételét a jogállamiság elveinek tagállamok általi tiszteletben tartásához kötő feltételességi mechanizmus ellen irányuló kereseteket.

Magyarország és Lengyelország március közepén nyújtott be keresetet az Európai Unió Bíróságához az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános, a jogállamisági feltételrendszerről szóló, az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott rendelettel összefüggésben.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió „Jó reggelt, Magyarország!” című műsorában korábban elmondta, hogy „nekünk a nemzetek Európája a jó koncepció. De Brüsszel másik állásponton van, ők birodalmat akarnak, egy liberális demokratának mondott, brüsszeli, európai birodalmat építenek. Ehhez az kell, hogy elvegyék a jogokat, minél több jogot vegyenek el a tagállamoktól. Ezt csinálják”

Van egy Alapszerződés, ami ugyan világossá teszi, hogy mi az, mely döntéseket hozunk közösen Brüsszelben, és melyek tartoznak a nemzetek kizárólagos hatáskörébe, de egy lopakodó módosítással, például bírósági ítéletekkel folyamatosan átlapátolják a nemzeti jogokat a brüsszeli térfélre

– tette hozzá. Példaként elmondta, hogy most van egy pénzügyi vita: az újjáépítési alapból jön-e pénz Magyarországra vagy nem, és egyszer csak azt mondja a bizottság, amely a birodalomépítési kísérletek központi szereplője, hogy persze, csak módosítsátok a családjogi törvényt, és módosítsátok az oktatási törvényt, engedjétek be az LMBTQ-aktivistákat az iskolákba, és ne mondjátok azt, hogy a szülők kizárólagos joga a gyermekek nevelése, ideértve a szexuális nevelést is, mert hogyha így tesztek, ha ezeket a törvényeket nem módosítjátok, akkor majd nem fogtok pénzt kapni.

A miniszterelnök szerint most az a kérdés, hogy van-e lehetősége, szabad-e Brüsszelnek ilyen zsarolást tenni. Szerintünk nem szabad – tette hozzá.

Amivel most próbálkoznak, hogy bírói ítélettel a magyar szülők jogát elvegyék, és áttereljék a brüsszeli bürokratákhoz. Úgyhogy egy nehéz ítélet vár ránk, ez nem is kétséges.

A miniszterelnök elmondta, hogy ha Magyarországon, ha egy bíró folyamatban lévő ügyről előre nyilatkozna, hogy majd milyen döntést fog hozni, a jogállami dzsihád azonnal megindulna, azonnal megtámadnának bennünket, de Brüsszelben ezek a jogállami szempontok nem fontosak. Ott előre beszél interjúkban a bíró arról, hogy milyen döntés várható egy folyamatban lévő ügyben, és ebből tudjuk, hogy ez nem lesz számunkra kedvező.

De Magyarországon és Lengyelországon túl a többi tagállam érdekét is sérti ez a gyakorlat. Tehát nekünk azon kell dolgozni, hogy Európát szabad Európának tartsuk meg, több tagállam is álljon a két hátsó lábára, és mondjuk azt, hogy nem engedjük a nemzeti jogaink folyamatos csorbítását és átcsempészését a brüsszeli birodalmi központba – mondta Orbán Viktor.