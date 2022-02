Nyolcmillió forintot is kaphatnak a vállalkozó szellemű fiatalok

Megnyílt a jelentkezés a Start ösztöndíjprogramra, amely a fiatalok startup vállalkozásának létrehozását támogatja, a program során a pénzügyi támogatás mellett intenzív képzés és mentorálás is vár a legkreatívabb ötletgazdákra – közölte a Nemzeti Tehetség Központ szerdán az MTI-vel.

Három témakörben várja a jelentkezéseket programjára a Nemzeti Tehetség Központ és szakmai partnere, a Design Terminal. Újrakezdés címszó alatt arra kíváncsiak a szervezők, milyen ötlet alkalmas a koronavírus utáni időszak újratervezéséhez.

A Generációs összefogás témakörre olyan elképzeléssel jelentkezhetnek a pályázók, amely a fiatalok és az idősebb generáció közötti párbeszéd kiépítésében segít. Online vagy offline címszó alatt pedig a valódi és a virtuális tér közti határt és az azok közötti átjárást keresik.

Pályázni technológiai alapú termék- vagy szolgáltatásötlettel lehet, akár kezdetleges tervekkel is. A programba 20 pályázó kerül be, akik személyre szabott mentorálást kapnak. A kéthónapos, intenzív workshopok és mentorálás során egyebek mellett cégépítési ismeretekről, csapatépítésről, a befektetők sikeres megnyeréséről, a pénzügyi tervezésről, a sales- és marketing-folyamatokról is bővíthetik ismereteiket a résztvevők.

A programba bejutott összes innovátor bruttó 3 millió forint kezdőtőkével alapozhatja meg vállalkozási ötletét. A kéthónapos folyamatot záró, júniusi Demo Day eseményen emellett két résztvevő elnyerheti a bruttó 5 millió forintos jutalmat is.

Az ösztöndíjprogramra április 1-jéig lehet benyújtani a pályázatokat: egy üzleti koncepcióban kidolgozott ötletet és egy kétperces videót, amelyben a jelentkezők bemutatják eddigi szakmai útjukat és további szakmai céljaikat. Indulhatnak egyénileg a vállalkozó szelleműek, de lehetőségük van bevonni társakat is.

A közlemény szerint az ösztöndíjprogram a Nemzeti Tehetség Program keretében valósul meg, amelynek köszönhetően évente 300-350 ezer tehetséges fiatal vehet részt a tehetsége kibontakoztatását segítő programban.

A címlapfotó illusztráció.