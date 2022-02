Házfalnak csapódott egy migránsokat szállító furgon Forráskúton

Az autóban 28 határsértő utazott, a mentők őket és az embercsempészt is kórházba vitték. A balesetben 17-en súlyosan, 10-en könnyebben sérültek meg. A sofőrrel szemben tömegszerencsétlenséggel járó közúti baleset okozása és embercsempészet gyanúja miatt indult eljárás.

Falnak rohant a migránsok furgonja

16 mentőautó, tűzoltók és rendőrök érkeztek Forráskút központjába szerda hajnalban. Négy óra előtt néhány perccel egy furgon rohant bele egy virágbolt épületébe, egy kereszteződésben. Az egyik lakó hívta a mentőket, amikor látta, mi történt. A mentők kiérkezésekor a migránsok közül többen a földön feküdtek, összesen huszonheten sérültek meg, tizenheten súlyosan. Harminchat mentős látta el a sérülteket.



A helyszíni ellátást követően a migránsokat a szegedi, kiskunhalasi, kecskeméti és szentesi kórházakba szállították.



„Többnyire fedett mellkasi, hasi, medence- és alsó végtagi sérülések voltak, be voltak zsúfolva egy messze nem ilyen létszámra tervezett furgonba. A becsapódáskor nagyon sokan kirepültek a gépjárműből, emiatt szenvedtek súlyos sérüléseket” – mondta Zentay Attila, az Országos Mentőszolgálat Dél-aföldi Regionális Mentőszervezet igazgatója. Az autó belga sofőrjét a tűzoltók szabadították ki a roncsból, ő is súlyos sérüléseket szenvedett. Minden bizonnyal túl gyorsan hajtott, ezért nem tudott megállni a kereszteződésben.



„A migránsokat szállító furgon eddig ismeretlen okból egy kereszteződésben házfalnak csapódott, a balesetben 28 illegális migráns és a sofőr is megsérült. A férfi ellen tömegszerencsétlenséget segítő közúti baleset okozása illetve embercsempészés miatt indul eljárás” – közölte Szabó Szilvia, a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A jármű eleje teljesen összeroncsolódott a becsapódáskor. A sofőr feltételezhetően nem sokkal korábban vette fel a 28 illegális határátlépőt a bérautó feliratú furgonba. Az M5-ös autópálya irányába tartott.

Legutóbb egy héttel ezelőtt Kiskunlacházán történt hasonló eset. Ott is 28 migránssal a raktérben borult fel egy embercsempész kisteherautója, ő el is menekült a helyszínről, ám később elfogták.

Kapcsolódó tartalom

Decemberben pedig Mórahalmon halt meg hat migráns és egy embercsempész, akkor a sofőr menekülni kezdett a rendőri ellenőrzés előtt. Nemrég az országos rendőrfőkapitány beszélt arról, hogy az embercsempészek egyre nagyobb veszélyt jelentenek a rendőrökre és a migránsokra is.

Kapcsolódó tartalom



A 24 éves belga embercsempész előzetes letartóztatását minden bizonnyal még a héten kezdeményezi az ügyészség. Akár 11 év szabadságvesztést is kiszabhatnak rá. Idén ő már a 153. embercsempész Magyarországon, aki ellen eljárás indul. Csak az elmúlt 24 órában 8 embercsempészt kapcsoltak le a hatóságok.

A címlapfotó illusztráció.