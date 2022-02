Fidesz: Magyarországot valójában a gyermekvédelem miatt akarják megbélyegezni

Magyarországot valójában a gyermekvédelem miatt akarják megbélyegezni – így reagált a Fidesz az Európai Unió Bíróságának szerdai ítéletére.

A kormánypárt közleményében hónapok óta tartó politikai bosszúhadjárat újabb állomásaként értékelte a szerdai ítéletet, amelyben az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága elutasította a Magyarország és Lengyelország által benyújtott, az uniós költségvetésből származó finanszírozás igénybevételét a jogállamiság elveinek tagállamok általi tiszteletben tartásához kötő feltételességi mechanizmus ellen irányuló kereseteket.

„Brüsszel nem akar belenyugodni abba, hogy Magyarország nem enged a nyomásgyakorlásnak, a gyermekeket célzó LMBTQ-propaganda megállítására is törvényt hozott, sőt még népszavazást is kiírt. Ezért perelték be Magyarországot, ezért indították az egész jogállamisági dzsihádot, ezért akarják megbélyegezni, elítélni és megbüntetni hazánkat”– írta a Fidesz.

A kormánypárt szerint Brüsszelben előre meg volt írva az ítélet Magyarország ellen, kihirdetését pedig a magyar választásokra időzítették, így akarják a Gyurcsány-Márki-Zay-féle baloldalt hatalomra segíteni.

Hozzátették: a baloldal miniszterelnök-jelöltje megmondta, hogy a baloldal hatalomra kerülése főnyeremény lenne Brüsszelnek, hiszen a baloldali kormány beengedné az LMBTQ-propagandát az óvodákba és iskolákba is.

Április 3-án védjük meg a gyermekeinket, védjük meg Magyarországot! – szólított fel közleményében a Fidesz.

