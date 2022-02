Tizenöt éve vezették be a vizitdíjat

Tizenöt éve, 2007. február 15-én vezette be a Gyurcsány-kormány a vizitdíjat és kórházi napidíjat, ez is része volt a baloldali egészségügyi reformnak. Annak ellenére, hogy a 2006-os kampányban ezt tagadta Gyurcsány Ferenc. Emlékezhetünk, hogy még vizitdíj-automatákat is felszereltek a kórházakban és a rendelőkben. Bő egy év után az akkori ellenzék, a Fidesz által kezdményezett népszavazás hatására szűnt meg a fizetési kötelezettség. A baloldal most is szeretné átalakítani az egészségügyet, így nem csoda, hogy a vizitdíj kérdése is előkerült az utóbbi hertekben – számolt be róla az M1 Híradó.