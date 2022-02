Nyomozó ügyészség: Nem erőszakolták meg kollégái a rendőrnőt

Nem erőszakolták meg kollégái a feljelentést tevő rendőrnőt, ezért az ügyészség bűncselekmény hiányában megszüntette az eljárást – tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) kedden az MTI-t.

A KNYF közleménye szerint egy rendőrnő feljelentése alapján nyomozást rendeltek el más akaratnyilvánításra képtelen állapotát felhasználva, azonos alkalommal többek által elkövetett szexuális erőszak, kényszerítés hatósági eljárásban, tiltott adatszerzés, hivatali visszaélés bűntette, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt.

A rendőrnő azt mondta: háromnapos határrendészeti szolgálata alatt két kollégája – egy harmadik társuk által a lefoglalt szerekből eltulajdonított anyaggal – elkábította, majd mindketten közösültek vele.

A nő állítása szerint az elkövetők a történtekről videófelvételt készítettek, amelyet közzétettek az interneten, valamint egy üzenetküldő alkalmazáson, a rendőrségi laktanyában lévő ágya fölé és a zuhanyzóban elhelyezett kamerák felvételeivel együtt.

Minderről két hónappal később értesült, amikor egy kolléganője megmutatta neki és meg is osztotta vele a videófelvételt – közölte. A rendőrnő beszélt arról is, hogy az egyik erőszaktevő beszámolt neki az elkövetés részleteiről, megöléssel fenyegette, ha erről bárkinek beszél, és azt is mondta neki, hogy rajta kívül két másik kolléganőjüket is „elintézték”.

A KNYF közleménye szerint azonban a széles körű nyomozás során beszerzett bizonyítékok a feljelentő valamennyi állítását egyértelműen cáfolták; a nő az elmondottakat többször módosította, azokat alátámasztani nem tudta és ellentmondásokba keveredett.

A rendőrnő által megnevezett egyik elkövető több száz kilométerre tartózkodott az állítólagos elkövetéskor. A rendőrnő nem is beszélt azzal a kolléganőjével, akitől – állítása szerint – tudomást szerzett a történtekről. A hivatkozott videófelvétel nem létezik, ahogy a rendőrök közötti üzenetküldő alkalmazásban sincs nyoma a rendőrnőt érintő tartalmaknak.

A szakértői vizsgálatok szerint a szolgálat során használt rendőrségi jármű üléshuzatán és a nő ruházatán nem volt anyagmaradvány. A nyomozás eredménye alapján a rendőrnő lakókörnyezetében nem volt kamera, az elöljáróinak becsatolt írásbeli jelentését nem hamisították meg, továbbá más nők sem jelezték, hogy sérelmükre kollégáik erőszakos bűncselekményt követtek volna el – sorolták.

Kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a rendőrnőt kollégái nem erőszakolták meg és sérelmére más bűncselekmény sem történt; mindezek alapján a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség az eljárást bűncselekmény hiányában megszüntette – írta a KNYF a közleményében.