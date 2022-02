Így köszöntötte az embereket Farkas Bertalan a világűrből – hamarosan ismét lehet magyar űrhajós

Lezárult a Hunor (azaz Hungarian to Orbit) nemzeti űrhajósprogramra a jelentkezés, és elkezdődött a leendő űrhajósok kiválasztási folyamata. A program célja, hogy 2024-ben magyar űrhajós közreműködésével valósuljanak meg a tudományos kísérletek, és Magyarország részt vegyen az emberes űrrepülésben – hangzott el az M1 Híradó műsorában.

„Mindenkit szeretettel köszöntünk a Szaljut–6 űrállomás fedélzetéről”

– így köszöntötte a magyarokat és magyarul beszélőket Farkas Bertalan a világűrből. Magyarország 42 évvel ezelőtt, 1980-ban küldött először asztronautát az űrbe. Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós 80 napon át végzett kutatásokat a kozmoszban a Szaljut-6 űrállomás vendégeként.

Hamarosan újra magyar asztronauta indulhat a világűrbe, a kormány ugyanis tavaly nyáron elfogadta Magyarország első űrstratégiáját.

Sztáray Péter államtitkár elmondta, hogy a dokumentum első alkalommal fogalmazta meg a magyar űrkutatás legfontosabb céljait. A programra mintegy 240 érvényes pályázat érkezett, közülük száz jelentkező jutott tovább.

Azok, akik a rostán átjutottak, további teszteket tesznek, az Európai Űrügynökség felügyelete mellett, és ennek megfelelően, mivel szoros együttműködésben halad az űrhajós-válogatás az Európai Űrügynökséggel (ESA), a magyar kutató űrhajós az ESA-projekt asztronautává is válik – közölte Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos. Hozzátette, hogy egy tudományos program kidolgozása is zajlik, amelyben több magyar fejlesztésű műszert és tudományos kísérlet eredményét is felhasználják.

Címlapfotó: Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós (MTI/Németh Ferenc)