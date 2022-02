Hollik István: Egyszer és mindenkorra lezárhatjuk a kudarcos Gyurcsány-korszakot

Az áprilisi országgyűlési választáson egyszer és mindenkorra lezárhatjuk a kudarcos Gyurcsány-korszakot – mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Magyar Nemzetnek adott interjújában, amely a lap keddi számában jelent meg.

Hollik István a lap kérdésre válaszolva – mi a választás legfontosabb tétje? – úgy fogalmazott: „az, hogy visszatér-e a múlt vagy sem. Ugyanis történelmi lehetőséget adott kezünkbe a gondviselés: amellett, hogy megvédjük az eredményeinket április 3-án, egyszer és mindenkorra lezárhatjuk a kudarcos Gyurcsány-korszakot is. Hiszen azok kérik a választók bizalmát a baloldalon, akik hazudtak a magyaroknak, az országot pedig tönkretették 2010 előtt”.

A politikus kiemelte: arról fogunk tehát dönteni, hogy a múltat választjuk, vagy öles léptekkel haladunk tovább Magyarország megerősítésének útján. Az elmúlt időszak nehézségei, a migráció, valamint a koronavírus-járvány is mutatja, hogy nehéz és veszélyes időket élünk, ilyenkor pedig felértékelődik a politikai stabilitás.

Kifejtette, Magyarországon ezt csak a Fidesz-KDNP tudja biztosítani. „Egy báb miniszterelnök-jelölttel felálló, Gyurcsány Ferenc vezette hatpárti baloldal mindent jelentene az országnak, csak politikai stabilitást nem” – jelentette ki.

Kapcsolódó tartalom

A Fidesz kommunikációs igazgatója szólt arról is, hogy „a Soros-birodalom és a baloldal” ismét összefog azért, hogy a nemzeti alapon gondolkodó kormányt elmozdítsák. Miközben ők beszélnek a magyar demokrácia haláláról, addig a világ legtermészetesebb dolgának tartják, hogy külső szereplők avatkozzanak bele a magyar politikába, ahogy azt is, hogy a gyermekvédelmi népszavazást is megtámadják – mondta.

Hollik István a március 15-ére tervezett békemenetről szólva azt mondta: 2006 óta tudjuk, hogy a baloldal esetében az erő mindig agresszióval társul, és éppen ezért nekünk érdemes megmutatnunk időről időre, hogy nálunk az erő békére és összefogásra alapul. A békemenet ismét alkalmas lesz arra, hogy bebizonyítsuk: ha a magyar nemzet jövőjéről van szó, akkor erőt és összefogást tudunk mutatni – tette hozzá.