Fidesz: Ne hagyjuk, hogy gazdaságilag is visszazuhanjunk a Gyurcsány-korszakba!

Soha a rendszerváltás óta nem nőtt olyan nagyot a gazdaság, mint 2021-ben. A Fidesz alatt plusz 7,1 százalékkal nő, Gyurcsányék alatt mínusz 7 százalékkal zuhant be a gazdaság. A választáson arról is döntünk, hogy a nemzeti kormánnyal folytatódik-e Magyarország gazdasági sikere, vagy gazdaságilag is visszazuhanunk a Gyurcsány-korszakba, amikor a baloldal tönkretette az országot, és saját alkalmatlanságának árát megszorításokkal szedte be a gyermekes családoktól, az idősektől, és a fiataloktól.

A baloldal ma is ugyanazt a rossz, elhibázott gazdaságpolitikát erőlteti, amit kormányzása alatt követett. 2010 óta következetesen támadják a nemzeti kormány gazdaságpolitikáját. A baloldal miniszterelnök-jelöltje is egyértelművé tette, hogy ő maga is „roppant liberális” a gazdaságpolitikában és nagyra értékeli annak a Gyurcsány-Bajnai-kormánynak a politikáját, amely gazdaságilag tönkretette az országot, agyonadóztatta a magyar munkavállalókat, a vállalkozásokat, a családokat, kiárusította a nemzetgazdasági vagyont. Most is ugyanaz a Gyurcsány és Bajnai akar visszatérni. A baloldal soha nem Magyarország, hanem Soros és a hozzá hasonló külföldi spekulánsok gazdasági sikerében érdekelt. Kapcsolódó tartalom Varga Mihály: A magyar gazdaságtörténet legnagyobb GDP-növekedése lett a tavalyi Tavaly a magyar gazdaság 7,1 százalékkal nőtt, ezzel a magyar gazdaságtörténet legnagyobb éves növekedése lett a 2021-es – jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter kedden Budapesten sajtótájékoztatón. A Fidesz-KDNP kormányzása óta Magyarország teljes gazdasági fordulatot hajtott végre, amióta bevezettük az adócsökkentés politikáját, nő a magyar gazdaság, nő a foglalkoztatás és nőnek a bérek is. Növekedési pályán tartjuk a magyar gazdaságot és ez a koronavírus-járvány ellenére is stabil. A gazdasági növekedésnek köszönhetően egyre több pénz jut a gyermekes családoknak, az időseknek, a fiataloknak, a magyar vállalkozásoknak, egyre több jut adócsökkentésre, béremelésekre és a vidék fejlesztésére. Magyarországnak előre kell, mennie nem hátra!