A boldog házasság titkáról mesélt Levente Péter és Döbrentey Ildikó

Több mint 55 évvel ezelőtt kötött házasságot Döbrentey Ildikó írónő és Levente Péter színművész, az Égből pottyant mesék egykori műsorvezetője. A művészházaspár a Házasság Hete alkalmából vendégeskedett a Család-barát magazinban, amelyben megállapították: szenvedély, empátia és önismeret nélkül nem létezhet kiegyensúlyozott házasélet.

A lelki, szellemi és fizikai egyensúlyra kell törekedni Levente Péter szerint, aki a Magyar Televízióban évtizedeken át szórakoztatta a gyerekeket műsorvezetőtársával, Gryllus Vilmossal az Égből pottyant mesékkel. Az előadóművész szerint a lelki egészségük megőrzésében kulcsszerepet játszik a házasságuk, már 55 éve, hogy úgy döntöttek, a legszebb szövetségre lépnek egymással. Feleségével, Döbrentey Ildikóval a Duna Család-barát magazinjában meséltek arról, mi lehet a boldog házasságuk titka.

„Vannak, akik úgy tartják, hogy igazán jó házasság csak barátságból születhet, de mindkettőnk nevében mondhatom, hogy mi a szerelem mellett kardoskodunk. Egy életen át kitarthat ez az érzés, mi a mai napig nem untuk meg egymást, és őrizgetjük a szerelmünk. Nem tudom, hogy ez titok-e, de fontosnak tartom, hogy mindig tudjunk bocsánatot kérni a másiktól, ha hibáztunk, és hogy a másik is elfogadja az őszinte megbánást” – kezdte Döbrentey Ildikó, aki férjével nemcsak házaspárként, hanem alkotótársként is biztos bázist és szövetséget alkot. Levente Péter hozzátette, hogy egy házasságban a társunk alapos ismerete mellett komoly önreflexióra is szükség van, hiszen a saját hibáival gyakran megengedő az ember.

„40 éves koromban jöttem rá, hogy éretlen felnőtt vagyok. Ösztönlényként állandóan megsértődtem, az első reakcióm a bosszú volt. Az a baj, hogy a bosszú után a gyűlölet érzése jön, amiből pedig előbb-utóbb válás lesz. Röviden: tilos megsértődni, de kötelesség megbántódni” – összegezte a Jászai Mari-díjas színművész, aki azzal fejezte be, gyakran romantikáznak úgy a feleségével, hogy felidézik legszebb közös emlékeiket és fiatalságukat. Ha nem együtt öregedtek volna meg, erre nem lenne lehetőségük – tette hozzá. A teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán.

Család-barát – új műsorvezetőkkel, a megszokott időpontban, minden hétköznap 10:25-től élőben a Dunán, válogatás a hét legjobb pillanatiból szombatonként, 10:30-tól!