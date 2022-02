Traumatológiai tanszék indul Zalaegerszegen

A Pécsi Tudományegyetem külső traumatológiai tanszéket indít Zalaegerszegen – jelentette be hétfőn az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára a zalai megyeszékhelyen.

Bódis József közölte: a térség egészségügyi ellátása és felsőoktatása számára is kiemelkedő jelentőségű lépés, hogy a Pécsi Tudományegyetem traumatológiai külső tanszéket hoz létre, ami nemcsak magas szintű szakmai tevékenységet jelent, de modern eszközök beszerzését és tudományos-innovációs tevékenységet is.

Felidézte, hogy tavaly nyáron a zalaegerszegi traumatológiai ellátásban problémák jelentkeztek, de a kórház, a város, a megye és a régió felsőoktatását meghatározó pécsi egyetem összefogott, amelynek eredményeként stabilizálódott az ellátás. Ezt a helyzetet most arra szeretnék kihasználni, hogy hosszabb távon is stabilitás maradjon, ezért hoz létre a pécsi egyetem traumatológiai klinikája külső tanszéket Zalaegerszegen, ami nemcsak a képzésben, de a betegellátásban is minőségi továbblépést jelent.

Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: az emberek számára az egyik legérzékenyebb dolog az egészség, de ez a kormányzat számára is nemzetstratégiai kérdés.

Az egészségügyben dolgozók az elmúlt időszakban mindent megtettek azért, hogy átvészeljék a koronavírus-járvány okozta átmeneti állapotot. Magyarországon a foglalkoztatás és a gazdasági növekedés sem maradt el a járvány ellenére, amiben az egészségügynek kiemelkedő szerepe volt, hiszen az a cél, hogy, aki megbetegszik, minél előbb visszatérjen a munkába – jegyezte meg.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (Fidesz-KDNP)szerint nemcsak sikerült megmenteni, de most már magasabb szintre is lehet emelni a városban a traumatológiai ellátást, ehhez az önkormányzat is minden segítséget megad, még ha soha nem volt is fenntartója a kórháznak. Egy felelősen gondolkodó városvezetés számára ugyanis nem lehet mindegy, hogy milyen állapotban van a helyi egészségügyi ellátó rendszer – jelentette ki.

Gasztonyi Beáta, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház főigazgatója azt mondta, hogy a szívsebészet, a kardiológia és a gasztroenterológia után a traumatológia is önálló tanszékként kap helyet a zalaegerszegi intézményben mint a pécsi egyetem oktatókórházában. Az ITM 80 millió forintot biztosított modern eszközök és egy új, a betegbiztonságot szolgáló applikáció beszerzésére, de már újabb szakemberek is érkeztek, valamint a traumatológiai ellátásban eddig nem alkalmazott eljárásokat is bevezettek Zalaegerszegen – ismertette.

A címlapfotó illusztráció.