Magyar Tinder-svindlerekre figyelmeztet a rendőrség

A magyar rendőrség közösségi oldalán számolt be arról, hogy nem kell keresgélni a nagyvilágban, a Tinder-svindler mintájára hazánkban is találunk példát. A zsaruk az elmúlt időben több „romantikus” csalásos ügyet is felgöngyölítettek.

Ahogy arról korábban írtunk, a Tinder-svindler megtörtént eseményeken alapuló dokumentumfilm fiatal nők életén keresztül mutatja be, ahogy egy több álnevet is használó izraeli férfi a társkereső alkalmazáson keresztül dollármilliókat csalt ki tőlük. A történet szerint Shimon Hayut – vagy, ahogy áldozatai ismerik Simon Leviev – az évek során több mint tízmillió dollárral (3,1 milliárd forint) károsított meg hiszékeny nőket. Kapcsolódó tartalom Tinder-svindler – Több mint hárommilliárdot csalt ki áldozataitól az izraeli szélhámos A történet szerint Shimon Hayut – vagy, ahogy áldozatai ismerik Simon Leviev – az évek során több mint tízmillió dollárt (3,1 milliárd forint) csalt ki hiszékeny nőktől. Átverte őket a Tinder-csaló, összefogott a világ értük Az izraeli születésű Shimon Hayut a Tinderen keresztül csalt ki hiszékeny nőktől több mint 3,1 milliárd forintot. Most a magyar rendőrség közösségi oldalán arról írt, hogy az utóbbi időben több „romantikus” csalásos ügyet is felgöngyölítettek. A csalók jellemzően a közösségi oldalon kezdeményeztek beszélgetést, majd kicsalták a sértett pénzét. Az elkövetői módszerek hasonlóak: kiszemelik az egyedül élő, elvált, vagy épp özvegy áldozatot, bizalmába férkőznek, chat formájában beszélgetést kezdeményeznek. A személyes találkozást mellőzve, napokon, heteken vagy akár hónapokon keresztül építik a kapcsolatot. Gyakran azt mondják, hogy külföldön élnek, vagy a feladataik külszolgálatra szólítják őket, amelynek részleteiről természetesen sejtelmesen hallgatnak. Ha egy pár napra megszakítják a beszélgetést, azt általában a munkakörükhöz kapcsolódó teendőikkel magyarázzák. Gyakorta előfordul, hogy azt állítják, nemsokára Magyarországra költöznek – olykor a repülőjegyről még képet is küldenek – és a levelezgetést személyes találkozó, vagy akár összeköltözés, esetleg házasságkötés fogja követni, amelyre azonban már nem kerül sor. Csupán egy név – amely épp úgy lehet magyar, mint külföldi – és egy profilkép. Ennyi mögé rejtőzik a csaló, aki mindent elkövet, hogy a másik félben a magáról felépített képet megerősítse. Gyakran fotókat is küld, amelyek beleillenek az általa felvázolt mesébe, azonban a személyes találkozást mindenképp elkerüli. Az egyik szokásos történet szerint a csaló vagyonos embernek tünteti fel magát. Bizalma jeléül megtakarított pénzét, vagy egy értékes csomagot kíván eljuttatni futárral a kiszemelthez. Megadja az ál-futárszolgálat e-mail címét, illetve megszerzi az áldozatét. A szállítmány költségeit rendszerint már a sértett fizeti, aki hamarosan kapja az újabb értesítést arról, hogy a csomagot feltartóztatták a vámon, és további pénzre, újabb utalásra van szükség, hogy a hatóságok eltekintsenek annak átvizsgálásától, lefoglalásától. Annak érdekében, hogy kicsikarják a kért összeget, felhívják a figyelmét, hogy a csomagokon az ő neve, lakcíme van feltüntetve, és az illegális küldemény miatt a hatóságok vele szemben fognak eljárni, így akár börtönbe is kerülhet.

Egy másik módszer szerint, a csaló a már kialakított bizalmi helyzetben az áldozat együttérzésére, vagy épp segítőkészségére igyekszik alapozni Az ismeretlen ismerős azt állítja, hogy kórházba került és az egészségügyi kezelésére, gyógyszerre, élelmiszerre vagy épp a hazautazásához kellene anyagi segítség. Ígéretet tesz, hogy a későbbiekben megadja a kölcsönt, de ez természetesen elmarad. A rendőrség közzétett egy listát is arról, hogy mit érdemes megfogadni, hogy senki ne legyen egy magyar tinder-svindler áldozata: Nem tudhatod biztosan, hogy ki van a profil mögött!

Közösségi oldalon megjelenő adataid között ne szerepeltesd családi állapotod és más személyes információt!

Kezdj el gyanakodni, ha az új online ismerősöd nem szeretne személyes találkozót, illetve telefonos, vagy webkamerás beszélgetést!

Legyen gyanús, ha valamilyen váratlan körülményre hivatkozva valamilyen szívességet kér tőled!

Ne küldj annak pénzt, akit személyesen nem ismersz, ne adj ki információt anyagi helyzetedről!

Ne add meg bankkártyád vagy online banki adataid, és ne küldj másolatot okmányaidról!

Ne ossz meg olyan információkat, és ne küldj olyan fotókat magadról, amivel később megzsarolhatnak!

Legyen gyanús, ha valaki arra kér, hogy ne beszélj másnak a kapcsolatotokról!

Mielőtt személyesen találkozol valakivel, mond el a családodnak és a barátaidnak, hová mész!