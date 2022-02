Hidegkuti Nándorra, az Aranycsapat Öregjére emlékeztek

Hidegkuti Nándorra, az Aranycsapat legidősebb tagjára emlékeztek hétfőn abból az alkalomból, hogy az Öregnek becézett kiváló labdarúgó 20 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el.

Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke hangsúlyozta, hogy Hidegkuti Nándor a magyar labdarúgás történetének egyik kiemelkedő alakja volt, aki nem csupán csatárként, hanem később edzőként is nagyszerű teljesítményeket ért el, többek között Kupagyőztesek Európa Kupáját nyert az olasz Fiorentinával. Felidézte, hogy az évszázad mérkőzésén mesterhármast szerzett és tagja volt az olimpiai bajnok és világbajnoki ezüstérmes csapatnak is. Hozzátette, hogy az MTK játékosaként szintén gólerős volt, 302 mérkőzésen 202 gólt lőtt. A magyar válogatott mezt 69 alkalommal ölthette magára és a nemzeti színekben 39 találattal járult hozzá a sikerekhez.

Lomnici kitért arra is, hogy Hidegkuti a Ferencvároshoz szeretett volna igazolni, de az aláírás előtt egy sértő megjegyzés hatására sarkon fordult és saját bevallása szerint meg sem állt az MTK-ig. Emlékeztetett rá, hogy az Aranycsapat tagjainak olyan korszakban kellett kiemelkedő teljesítményt nyújtaniuk, amikor a képmutatás és a hazugság kellett az érvényesüléshez.

„Édesapja első világháborús hős, édesanyja gyárigazgató volt. Polgári származása miatt azonban nem lett volna esélye a felemelkedésre, ezért kreálni kellett egy valótlan családtörténetet, ebben édesanyját már munkásnőként, nagy kendővel a fején ismerhette meg a korabeli közvélemény” – mondta az Aranycsapat Testület elnöke.

Takács Tibor, a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy Hidegkuti a civil életben szerény, kedves, csodálatos ember volt.

Móré Imre többek között arra emlékezett, hogy Hidegkutitól rengeteget tanult, amikor az MTK edzője volt, ő pedig ott játszott.

Bozsik Péter, a testület tagja azt emelte ki, hogy az Aranycsapat 9-ese valójában játékszervező volt, és a pályán is elegancia és intelligencia sugárzott róla. Grosics Edina ehhez azt tette hozzá, hogy Sebes Gusztáv szövetségi kapitány azért hívta meg a már több mint 30 éves Hidegkutit a válogatottba, mert fejben is erős volt, ésszel és szívvel játszott, így számára ő testesítette meg a tökéletes labdarúgót. Ifj. Buzánszky Jenő szerint Hidegkuti olyan jólelkű és közvetlen ember volt, akihez hasonló szemléletű játékosokra és edzőkre ma is szükség lenne .