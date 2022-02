Bevált az élelmiszerárstop, elégedettek a kereskedők. Van olyan üzletlánc, amelyikben február 1-je óta harmadával több fogyott az árstoppal érintett hét termékből. Népszerű a SZÉP-kártyás fizetés is, egyre többen fizetnek azzal az élelmiszerért a boltokban – számolt be az M1 Híradója.

Népszerű az élelmiszerárstop

Kilószámra kerül a kosárba a liszt és a cukor, bátran vásárol egy kaposvári család. Azt mondják, leginkább azért, mert most már SZÉP-kártyával is ki tudják egyenlíteni a számlát.

„Én azért választottam ezt, mert most a SZÉP-kártyára is lehet vásárolni, és kihasználom ezt a lehetőséget, tehát most veszünk gyorsan egy karton cukrot, egy karton lisztet, és így be van tárazva egy hónapra” – mondta egy vásárló az M1 Híradó riporterének.

Február elsejétől több üzletben is lehet már Széchenyi Pihenőkártyával fizetni, ráadásul bármelyik zsebből lehet költeni élelmiszerekre.

Nem ez az egyetlen könnyítés: ugyancsak február elsejétől élelmiszerárstopot vezettek be itthon, hét termékre.

A kormány befagyasztotta a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó étolaj, a házi sertéscomb, a csirkemell, a csirke far-hát és a 2,8 százalékos zsírtartalmú tehéntej árát. Ez azt jelenti, hogy a kereskedőknek ezeket a termékeket a tavaly október 15-én érvényes áraikon kell adni, egészen április 30-ig

Az árstop bevezetésekor volt olyan üzlet, ahol csaknem harminc százalékos forgalomnövekedést tapasztaltak, és további emelkedésre számítanak.

„Arra számítunk, hogy az árstop kivezetését megelőző egy- két hétben lesz majd jelentősebb mértékű újabb forgalomemelkedés, hiszen arra lehet számítani, hogy a vásárlók majd a hosszabban eltartható termékekből nagyobb mennyiséget fognak elraktározni” – fejtette ki Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója.

Orbán Viktor: Nem néztük tétlenül az árak vágtatását, hanem bevezettük a négy stop politikáját

Az élelmiszerár- mellett a benzinár-, a rezsi és a kamatstop is segíti az embereket. Orbán Viktor évértékelő beszédében azt mondta: a könnyítések működnek, a rezsicsökkentést például Franciaország és Spanyolország is készül átvenni Magyarországtól.

„A rezsicsökkentés másfél százalékkal, az üzemanyagárstop fél százalékkal, az élelmiszerárstop 0,9 százalékkal csökkenti az inflációt” – mondta Orbán Viktor szombat évértékelőjében.

A miniszterelnök leszögezte: az Európai Unió friss jelentése szerint

az infláció Magyarországon idén 5,4 , jövőre 3,6 százalék lesz, amit a béremelések mértéke várhatóan jóval meghalad majd.

