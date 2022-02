Az embercsempészet ma már legalább akkora üzlet, mint a kábítószer-kereskedelem

Tizenöt év szabadságvesztést is kaphat az az embercsempész, aki múlt héten 26 határsértővel az autójában szenvedett balesetet. Egyre gyakoribbak az ehhez hasonló esetek. Az embercsempész-szervezetek erősödése is azt jelzi, hogy az érkező migránsoknak nem áll szándékukban a törvényeket betartani, illegálisan akarnak eljutni Nyugat-Európába – hangzott el az M1 hírcsatornán.

Huszonhat illegális bevándorlót zsúfolt össze egy magyar rendszámú kisteherautónak a rakterében egy embercsempész. A sofőr az M5-ös autópálya felé tartott a Bugyi és Kiskunlacháza közötti úton, amikor egy nyílegyenes szakaszon elvesztette uralmát a jármű felett. A teherautó lesodródott az útról és a szántóföldre borult. A kocsi vezetője kimászott a vezetőfülkéből és elfutott, meg sem nézte, hogy megsérültek-e az utasai. A migránsok a csomagjaikat hátrahagyva, a szántóföldön keresztül próbáltak elmenekülni. Ezt látta meg egy, a közeli bányából követ fuvarozó kamionos, aki értesítette a rendőrséget.

A migránsokat egy bányató partján találták meg. Többen is megsérültek, amikor felborult az embercsempész teherautója; a rendőrök hívták a mentőket.

„A baleset helyszínére tizenegy mentőautót és mentőhelikoptert is riasztottunk. Végül összesen tiznehárom sérültet szállítottunk kórházba. Zúzódásokat, apróbb sebeket, horzsolásokat szenvedtek, mindenki stabil állapotban volt” – fogalmazott Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

A mentőautók rendőri felvezetéssel indultak a két legközelebbi kórházba. A kizárólag fiatal felnőtt férfiakból álló migránscsoport valamennyi tagja szír állampolgárnak vallotta magát, de érvényes úti okmány egyiküknél sem volt.

Közben folyt a hajsza a szökésben lévő embercsempész után. A hajtóvadászat alig pár óra alatt meghozta az eredményt.

„Az embercsempészéssel gyanúsítható 36 éves szerb sofőrt négy órával később elfogták. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság embercsempészés bűntette, valamint segítségnyújtás elmulasztása bűntette miatt indított eljárást” – mondta Hadházi Kornél, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Két nappal később már bilincsben és vezetőszáron vitték a szerb férfit a bírósági tárgyalásra. A férfit sanyargatás, embercsempészet, tömegszerencsétlenség okozása, valamint segítségnyújtás elmulasztása miatt helyezték letartóztatásba.

A férfit akár 15 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik.

Az elmúlt időszakban nem ez volt az első ilyen eset. Novemberben Domaszék határában egy földúton hajtott árokba egy embercsempész, 24 migránst szállított az autójában. Őt a helyszínen elfogták a rendőrök.

Néhány héttel később Mórahalmon történt egy másik szerencsétlenség. Az embercsempészt igazoltatni akarták a rendőrök, de ő nem állt meg, menekülni kezdett. Olyan gyorsan hajtott, hogy az autója megcsúszott és felborult. A szerb sofőr és 6 illegális határátlépő a helyszínen életét vesztette.

„Amikor intézkedés alá akarjuk vonni őket, akkor erőszakosan lépnek fel az embercsempészek, nem kímélve azt sem, hogy az általuk szállított, csempészett emberek életét veszélyeztessék” – mondta Balázs László, az Országos Rendőr-főkapitányság határrendészeti főosztályvezetője.

Az embercsempészet ma már legalább akkora üzlet, mint a kábítószer-kereskedelem, ellenben nincs akkora rizikója.

Hiszen ha el is fogják az elkövetőket, akkor is legfeljebb 8 év szabadságvesztés szabható ki rájuk. A bűnszervezetek interneten toborozzák a sofőröket, akik 200-300 eurót kapnak egy szerb–magyar határtól Ausztriáig tartó fuvarért, amely rendkívül csekély összeg ahhoz képest, hogy egy úgynevezett területi vezető, aki 30–40 embert dolgoztat, heti szinten 150 ezer eurót is zsebre rak.

Eddig idén már 141 embercsempészt fogtak el a rendőrök. A tavalyi év kiugró eredményt hozott. Összesen 1277 esetben indult eljárás embercsempészet miatt, ez majdnem háromszor annyi, mint 2020-ban volt. Az embercsempész-szervezetek erősödése is azt jelzi, hogy a balkáni útvonalon Nyugat-Európába induló migránsok jelentős része nem is próbálkozik a törvényes úton, hanem illegálisan akar eljutni a célországokba.

