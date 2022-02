Újabb mérföldkő, elindult az e-bejelentő szolgáltatás

Újabb mérföldkőhöz érkezett a kormány közigazgatás-fejlesztési és bürokrácia-csökkentési programja, elindult ugyanis az e-bejelentő szolgáltatás. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár azt mondta: a szolgáltatással egyetlen informatikai felületen lehet bejelenteni az adatváltozást 34 közműcéghez. Korábban minden szolgáltatót külön-külön kellett felkeresni, ami rengeteg időt vett el az ügyfelektől – hangzott el az M1 Híradójában.

Naponta többen is megfordulnak a közmű cégek ügyfélszolgálatain. Van, aki több órát is eltölt, hogy átírassa például a fogyasztásmérőjét. Ez azonban most változik.

„A kormány tíz évvel ezelőtt megkezdett közigazgatás-fejlesztési és bürokrácia csökkentési programja – amely számos fejlesztést hozott az elmúlt években – egy újabb mérföldkőhöz érkezett”– mondta György István, A Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára közösségi oldalára feltett videójában. Hozzátette, az úgynevezett e-bejelentő szolgáltatás segítségével a közműátírás, vagy a megváltozott adatok bejelentése néhány kattintással egyetlen online felületen is elintézhető az e-bejelento.gov.hu oldalon.

Kitért arra is, elég csak egyszer jelezni az adatváltozásokat – így azt is, hogy a jövőben például más fizeti a rezsidíjakat – azokat a rendszerhez csatlakozott közműcégek rögtön megkapják. Mostanáig több mint 30 vállalat csatlakozott az e-bejelentőhöz.

Bár enyhül az idő, de még be kell kapcsolni a gázkonvektorokat. A kormány az elmúlt 12 évben számos intézkedéssel segítette a lakosságot, a családokat. De ezek közül is kiemelkedik a 2013-ban bevezetett rezsicsökkentés, ami egyedülálló az Európai Unióban. Ez az intézkedés óriási tehernövekedéstől védte meg a családokat az elmúlt hónapokban, amikor elszabadultak az energiaárak a világban

Hortay Olivér, energia-és klímapolitikai üzletág-vezető korábban az M1-en arról beszélt, hogy a rezsiprogram bevezetése előtti években, a baloldali kormányzás miatt, a közüzemi díjak emelkedése 770 ezer forint többletköltséget okozott éves szinten egy átlagos magyar háztartásnak. 2013 után viszont gyökeresen változott a helyzet, azzal, hogy hatóságilag befagyasztották az árakat. Ez az intézkedés ugyanis hozzávetőleg 630 ezer forint megtakarítást jelentett a családoknak éves szinten.

Ráadásul nemcsak arányaiban, hanem összegszerűn is csökkentek a rezsiköltségek, hiszen amíg 2012-ben 38 500 forint volt a havi rezsi, addig a vírust megelőző évben, 2019-ben már 35 280 forint, miközben az átlagos kiadások csaknem megduplázódottak.

A kormány a családok védelme érdekében a rezsicsökkentés mellett maximálta az üzemanyagárat, amely, immár május 15-ig lesznek érvényben, kamatstopot vezetett be és hatóságilag rögzítette hét alapvető élelmiszer árát is. Ezek az intézkedések akár több százalékkal is mérsékelhetik az inflációt.