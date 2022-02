Orbán Viktor: Ha Gyurcsány Ferenc visszatér, visszavisz bennünket oda, ahol már jártunk

Az áprilisi országgyűlési választás arról szól, hogy Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon akar visszatérni – jelentette ki a miniszterelnök a Várkert Bazárban tartott évértékelő beszédében. Orbán Viktor azt mondta, ha Gyurcsány Ferenc visszatér, vissza is visz bennünket oda, ahol már jártunk, és ahová egy porcikánk se kívánkozik. A kormányfő kiemelte: 12 évig dolgozott az ország, hogy a baloldal bűneit jóvátegye. Mostanra viszont megkezdődött a 25 év alattiak adómentessége, a családok kézhez vehetik az adóvisszatérítésüket és a 13. havi nyugdíjak is megérkeztek. Hozzátette: a baloldal semmit sem szavazott meg azokból a törvényekből, amelyek a járvány alatti válságkezelést segítették.

Gyurcsány és Bajnai visszatérne

Magyarok vagyunk, akiknek közös szenvedélye Magyarország. Mi, akik ma itt összejöttünk, különböző emberek vagyunk, de egy dolog közös bennünk: magyarok vagyunk, akiknek közös szenvedélye Magyarország – mondta a miniszterelnök szombati évértékelőjében.

A kormányfő, kiemelte: amit a baloldal tesz, lehet, hogy egy új politikai stratégia. „Vérig sérteni az embereket, gúnyolódni a fogyatékkal élőkön, belegyalogolni a vidékiekbe, fenyegetni a nyugdíjasokat és lenézni a nőket. Emberemlékezet óta nem beszéltek így a magyarokkal. Az ember nem hisz a fülének” – jelentette ki.

„Horn Gyula forog a sírjában, Medgyessy nem győz félrenézni, az SZDSZ-esek zavartan bámulják a cipőjük orrát. Csak Gyurcsányt és Bajnait nem zavarja, elvégre ők hozták az ország nyakára ezt az egész show-műsort. Ők tették fel maguk elé a színpadra, ne látszódjék, hogy valójában ők készülnek visszatérésre. Magyarország legkorruptabb kormányának vezetői Gyurcsány és Bajnai egy gombaszakértővel megerősítve.”

Orbán Viktor kijelentette: két nehéz évet hagytunk magunk mögött. „Világjárvány, népvándorlási hullámok, energiaválság, brüsszeli birodalmi dühkitörések, a hidegháború hűvös lehelete a tarkónkon, és a háború nyugtalanító árnyéka Kelet és Közép-Európa fölött.”

Kiemelte:

ebben a helyzetben kellett megszervezniük a koronavírus elleni védekezést, újraindítani a gazdaságot, pótolni a kieső munkahelyeket, támaszt és kapaszkodót nyújtani a fiataloknak, a családoknak és az időseknek. Ahogy fogalmazott ez így együtt még gombócból is sok, nemhogy feladatból.

A kormányfő ugyanakkor azt is mondta, hogy mi a járvány idején sem adtuk fel a céljainkat, ezért a mostani válságból erősebben jövünk ki, mint ahogy belementünk.

„Amikor zárni kellett nyitást követeltek, amikor nyitni kellett zárást. Diktatúrát harsogtak, külföldi lejárató akciókat szerveztek, kamuvideókat, ál- és rémhíreket terjesztettek” – mondta Orbán Viktor.

Magyarországra azonban nemcsak a vírus, de a baloldal is rátámadt, azt remélve, hogy megbuktathatják a kormányt – folytatta. A kormányfő ez súlyos felelőtlenségnek nevezte.

„Halálos világjárvány idején a családok millióinak félelemét kormánybuktatásra kihasználni minden ítélőszék előtt védhetetlen cselekedet. Mind a kettőnek el is jön majd az ideje. Az egyik április 3-án, a másik pedig a jó isten rendelése szerint.”

A miniszterelnök szólt arról is, hogy a 13. havi nyugdíj nemcsak gazdasági fegyvertény, de valódi jóvátétel is.

„Azt adjuk vissza, amit a Gyurcsány-Bajnai kormány elvett. Tizenkét évig dolgozott az ország, hogy baloldal történelmi bűnét jóvátegyük”

– hangsúlyozta.

Elmondta azt is, hogy a minimálbér 2022-ben 20 százalékkal nő, a munkát terhelő adók pedig négy százalékkal csökkennek.

Tető alá hozták a nagy nemzeti megállapodást, amely magába foglalta a szakszervezeteket, a munkaadókat, a kormányt és a megállapodást szentesítő parlamentet is. Kivéve persze a baloldalt, amely semmit sem szavazott meg – emlékeztetett a miniszterelnök.

„A baloldal nem szavazta meg a védekezés alapjául szolágló koronavírus törvényt. Nem szavazta meg a hitelmoratóriumot. Nem szavazta meg a minimálbéremelést. Nem szavazta meg a családi adóvisszatérítést. Nem szavazta meg a 25 év alattiak adómentességét és nem szavazta meg az adócsökkentéseket sem. Remélem, a választáson meg majd a választók nem szavazzák meg őket.”

A migrációról szólva Orbán Viktor azt mondta, hogy naponta több százan próbálnak meg Magyarország terültére lépni. Tavaly 122 ezren, idén januárban pedig már több mint 12 ezren jöttek – tette hozzá. Ezért a határvédelem állandó készenlétet, szívósságot és kitartást követel.

„A magyar védvonalak azonban addig állnak a határon, amíg mi vagyunk kormányon”

– emelte ki.

„Ha hagyjuk, hogy a migránspárti, brüsszeli bürokraták kormányra segítsék a Gyurcsány-show egyszerre nevetséges és veszélyes szereplőit, akkor meg fogják nyitni a határokat. És ha egyszer beengedik őket, többet nem lehet visszacsinálni. Lesz itt olyan nyílt társadalom, hogy még az unokáink is nyögni fogják, ha még itt lesznek egyáltalán.”

A Brüsszellel szembeni ellentétekről szólva Orbán Viktor kijelentette, mostanra oda jutottak, hogy a társadalom nőre és férfire épülő szerkezetéről is mást gondolnak. Hangsúlyozta: Mi itt nem fogunk engedni, április 3-án egy népszavazással fogjuk megvédeni a gyerekeinket. Az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket pedig hagyják békén – hangsúlyozta.

A miniszterelnök a közelgő választásról azt mondta, annak tétje óriási, az Magyarország számára létkérdés.

„Ez a választás még arról szól, hogy Gyurcsány és Bajnai akar visszatérni. Tegnap Gyurcsány Ferenc be is jelentette: készen állnak a visszatérésre. És, ha visszatér vissza is visz bennünket oda, ahol egyszer már jártunk, és ahová egyetlen porcikánk sem kívánkozik.”

Hozzátette: 2010-óta már negyedszer akarják eladni nekünk a megváltozott és megújult össze- és újjászervezett baloldal meséjét. Azt mondta, biztos abban, hogy a magyarok gyomra ezt negyedszer se veszi be.

A Fidesz elnöke beszéde végén a párt politikai közösségét úgy jellemezte, hogy soha sem voltak még olyan erősek, jól szervezetek és elszántak, mi most.

„Nyergeljetek, a kampány elkezdődött, ideje, hogy mi is kilovagoljunk. Jöttünkre, ötven nap múlva jobboldaról számítsatok. A jó isten mindannyiunk felett, Magyarország mindenek előtt. Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!”

– zárta gondolatait a miniszterelnök.