Zsigó: A járvány idején is támogatjuk az időseket

A járvány idején is támogatják az időseket – közölte a családokért felelős parlamenti államtitkár pénteken a Facebook-oldalán.

Zsigó Róbert a videóban kiemelte, hogy pénteken másfél millió nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő ember bankszámlájára utalják – a havi járandóság mellett – a 13. havi nyugdíjat is. Tehát banki átutalással is dupla nyugdíj érkezik – fűzte hozzá.

Az államtitkár hangsúlyozta: a kormánynak fontos, hogy a gazdasági eredményekből a gyermekes családok, a fiatalok és a munkavállalók mellett az idősek is részesüljenek. A 13. havi nyugdíj kifizetését, amire 317 milliárdot fordítanak a költségvetésből, a gazdaság jó teljesítménye teszi lehetővé – jelezte.

Az időseket emellett nyugdíjprémiummal, a rezsicsökkentéssel és az alapvető élelmiszerek árának befagyasztásával is segítik – mondta. Hozzátette: miután a baloldal 2006-os kampányban „fűt-fát ígért” nekik, „szemrebbenés nélkül” elvett tőlük egyhavi nyugdíjat.

„Akkor csökkentették a nyugdíjak vásárlóértékét, az egekbe emelték a rezsi árát, megduplázták az élelmiszerek áfáját és bevezették a vizitdíjat, a kórházi napidíjat” – sorolta Zsigó Róbert.

Az államtitkár szavai szerint „nap mint nap tapasztaljuk”, hogy a baloldal programja ma is ugyanez. A „baloldal kijelölt miniszterelnök-jelöltje nap mint nap elmondja, hogy ostobaságnak tartja a 13. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentést, és az élelmiszerárstopot” – tette hozzá.

Úgy fogalmazott: „mi megbecsüljük az időseket, és a járvány idején is támogatjuk őket”. „A nyugdíjasok továbbra is számíthatnak ránk, mert Magyarországnak az idősek támogatásában is előre kell mennie, nem hátra” – zárta szavait Zsigó Róbert.

