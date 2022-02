Müller Cecília: Megújul a koronavírusról szóló tájékoztatók rendszere

Megújul a koronavírustájékoztató rendszere: a 1812-es számon, új, ingyenesen hívható vonalat indított a Nemzeti Népegészségügyi Központ, ezenkívül weboldal és e-mail is az érdeklődők rendelkezésére áll. Az Egészségvonalon egyebek mellett a Covid–19-cel, a védőoltásokkal és a betegségek megelőzésével kapcsolatban is lehet tájékoztatást kérni – számoltak be az M1 Híradójában.

Egészségvonal: 1812 Müller Cecília országos tiszti főorvos a péntektől életbe lépő intézkedésről adott tájékoztatást: a koronavírus-zöldszám a pénteki nappal megszűnik, ennek a helyét a 1812-es hívószám foglalja el, a koronavírussal kapcsolatos tájékoztatást és egyéb információkat ezen a hívószámon tudják elérni – mondta Müller Cecília. Hozzátette: a népegészségügyi központban működő call center munkatársai ingyenesen, a nap 24 órájában állnak rendelkezésre, hogy tájékoztassák a lakosságot. Ez a lehetőség nemcsak telefonon, hanem e-mailben, írásban is elérhető. Mindezen túl az a célunk, hogy ne csak a koronavírussal kapcsolatos tájékoztatók hangozzanak el ezen a vonalon, hanem egyéb, egészségvédelemmel, egészségfejlesztéssel, akár gyógyszerellátással kapcsolatos kérdésekben is hívhatják, illetve felkereshetik a weboldalunkat is – fogalmazott az országos tiszti főorvos. Müller Cecília kiemelte, a cél egy sokkal szélesebb ismeretanyag eljuttatása a lakossághoz, az Egeszségvonal.gov.hu honlapon megfelelő forrásból naprakész információk találhatók. A címlapfotón: Müller Cecília országos tiszti főorvos