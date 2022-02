Maradjunk együtt! – Házasság Hete a közmédia csatornáin

A közmédia idén is tematikus tartalmakkal kapcsolódik a vasárnap kezdődő Házasság Hete rendezvénysorozathoz. A család és a házasság fontosságát hangsúlyozó egyhetes eseményhez különleges filmkínálattal, és vendégekkel, izgalmas magazinműsorokkal csatlakoznak a közmédia csatornái, sőt, exkluzív interjút is láthatnak az amerikai íróval, Gary Chapmannel.

Maradjunk együtt! – ez a mottója a 15. Házasság Hetének, amelynek programjai február 13-án kezdődnek, és egy héten keresztül a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával előadások, programok sokaságával hangsúlyozzák a család és a házasság fontosságát. Ehhez a kezdeményezéshez idén is csatlakozik a közmédia.

Február 13-án este házaspárok alkotta csapatok vetélkednek a Magyarország, szeretlek!-ben a Dunán. Antal Timi énekesnő és férje, Demko Gergő zenész mellett elfogadta a meghívást Miklósa Erika Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas koloratúrszoprán operaénekes és férje Csiszár Zsolt is. A műsorvezető Pindroch Csaba felesége, Verebes Linda is csapattag lesz, ám ő Nagy Sándor színművésszel, egy színdarabbéli házastársával vesz részt a játékban.

Hétfőtől a Család-barátban a műsorvezetők civil és ismert emberek, szakértők segítségével egész héten át párkapcsolati kérdésekre keresik a választ.

A Házasság Hetéhez minden évben csatlakozik egy ismert házaspár. A 15. jubileum kapcsán a korábbi években megismert szereplők térnek vissza, ők lesznek a Család-barát vendégei, akik személyes gondolatokat, tapasztalatokat osztanak meg a nézőkkel a házastársi kapcsolatra és a gyermeknevelésre vonatkozóan. Levente Péter és felesége, Döbrentey Ildikó mellett a Család-barát vendége lesz Korda György és Balázs Klári is. Hegedűs Endre és felesége, Hegedűs Katalin zongoraművészek pedig az Almáriumba érkeznek. A kezdeményezés fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége, aki szintén a Duna délelőtti magazinműsorában beszél a család fontosságáról február 14-én.

A Házasság Hetén minden nap 17:40-kor Találkozás címmel láthatnak egy sorozatot is a Duna nézői, amelyben elgondolkodtató, sokszor megrendítő, ám mindig felemelő, katartikus találkozások történeteit mutatják meg. Február 17-én például egy finn-magyar lelkészházaspárról láthatnak portrét, amelyben szerelmükről, kapcsolatukról, szolgálatukról beszélnek. A csatorna filmkínálata is összhangban lesz a Házasság Hetével, amelyről bővebben is olvashatnak ide kattintva.

A család és házasság fontosságát hangsúlyozzák a csatorna vallási műsorai is. Az új kerekasztal-beszélgetés, az Agapé központjában egész hónapban a házasság áll. A csütörtök esténként jelentkező műsor bemutatja a keresztény házasság alapjait, és érintik a testiség vagy a gyermekvállalás kérdését is. Ezen kívül egy érdekes kérdésre is választ kaphatnak a nézők a Lét-Ige február 13-án 9 órakor kezdődő adásában, amely Luther Márton végrendeletével foglalkozik. A reformátor felrúgva kora szokásait ugyanis nem gyermekeire, hanem feleségére hagyta javait. Ebben a műsorban láthatnak egy exkluzív interjút is Gary Chapmannel. Az amerikai író, párkapcsolati szakértő arról beszél, a hit miként segített az ő házasságában. A teljes beszélgetést a legnagyobb videómegosztón, a Bizony, Isten! csatornán lehet majd megnézni.

A Duna World Dokuzóna című műsora a házasság szentségét mutatja be. A február 14-én 22:30-kor kezdődő adásban ezen kívül

a nézők öt különböző élethelyzetben lévő házaspárral ismerkedhetnek meg, akik arról beszélnek, mit jelent számukra a házasság.

A fiatalokat célzó M2 Petőfi TV is kapcsolódik a Házasság Hetéhez. A FRISS-ben február 14-én fiatal zenészpárok mesélnek kapcsolatukról. Február 19-én a Nézzünk szét! című műsorban pedig a csatorna frissen házasodott kollégái mesélnek a közös életükről.

Az M5 filmekkel csatlakozik a Házasság Hetéhez. Február 14-én 22:05-kor kezdődő dokumentumfilmben mutatják be a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalmat, amelynek célja a családalapítás, a gyermekvállalás társadalmi elfogadottságának formálása. Szerdán késő este III. Frigyes korába kalauzolják a nézőket a csatornán. A Barangolás Bajorországban – A landshuti esküvő című dokumentumfilmben az 1475-ös nevezetes frigy részleteit ismerhetik meg, valamint azt, hogy miként idézik újra napjainkban is ezt az eseményt.

A Kossuth Rádió arra kéri hallgatóit, mondják el, hogyan kérték meg a párjuk kezét, illetve miként zajlott az eljegyzés. A megható, meglepő, vicces, vidám, kalandos történeteket február 20-ig lehet elmesélni a 06-1-759-6700 vagy a 06-30-759-6700-as üzenetrögzítős telefonszámon. A beérkező történeteket a Házasság Hetében megosztják a Kossuth Rádió hallgatóival, sőt díjazzák is a legérdekesebbeket. Ezen kívül természetesen

a Kossuth Rádió műsoraiban is nagy hangsúlyt fektet a család fontosságára egész héten.

Február 13-án a Családok, történetek című műsorban őszintén beszél házasságukról Lackfi János és felesége. A Napközben a héten többek között arra keresi a választ, miért fontos a megfelelő önismeret megléte párválasztás előtt. A Vendég a háznál heti beszélgetései is a Házasság Hetéhez kapcsolódnak, ezek során megtudható, miért fontos a kommunikáció és a támogató közösség az esküvő után. A Kalendáriumban a Wunderlich József-Bach Kata színművész házaspár, valamint Felméry Lili és Balázsi Gergő Ármin balettművész-házaspár is családjukról beszél, továbbá egy mozgássérült házaspár mindennapjait is megismerhetik a Nagyítás február 20-i adásában.

A február 13-án kezdődő programsorozathoz kapcsolódó rendezvényekről a Dankó Rádió is beszámol e napon a Családunk nótáiban, és emellett egész héten követhetik az eseményeket a rádió hallgatói. A boldog házasság titkát járják körül a Tudod-e még az én nótám című műsorunkban, de a Szívküldi szívnek szívesen kívánságműsorban is házaspár énekesek dalaiból válogatnak. Magyar zenész házaspárok felvételeiből válogat a hét folyamán a Bartók Rádió magazinműsoraiban, a Muzsikáló reggelben, délelőttben és délutánban is. A Házasság Hetéhez hétfőn a Petőfi Rádió reggeli műsora is csatlakozik. A Petőfivel a reggel!-ben egy ismert zenész beszél házasságáról.

A Házasság Hete rendezvénysorozatot minden év februárjában tartják, felhívva ezzel a figyelmet a házasság fontosságára. A kezdeményezést 1996-ban Richard és Maria Kane indította útjára az Egyesült Királyságban. Magyarországon a programot 2008 óta rendezik meg minden évben. A Házasság Hete Szervezőbizottsága által koordinált központi programok fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.

A címlapfotó illusztráció (MTI/Balázs Attila)