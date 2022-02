Fidesz: Sorsdöntő választás lesz április 3-án

A Fidesz szerint sorsdöntő választás lesz április 3-án: Magyarország vagy továbbmegy előre, vagy vissza a Gyurcsány-korszakba.

A Fidesz az ellenzéki pártok közös pénteki sajtótájékoztatójára reagálva az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a Gyurcsány vezette baloldal tönkretette a gazdaságot, kiárusította az országot, a sorozatos megszorításokkal megnehezítette a gyermekes családok, a munkavállalók, az idősek, a fiatalok megélhetését, lenézte a vidékieket és a külhoni magyarokat.

A kormánypárt úgy értékeli: a baloldalon ma is ugyanez a program, sőt most már „Brüsszel és a Soros-hálózat megrendelésére a migránsokat és az LMBTQ-propagandát is rászabadítanák az országra”.