Elindult Magyarország első hidrogén meghajtású busza

Hidrogénmeghajtású buszt állít forgalomba a Volánbusz – egyelőre csak próbaüzemben. Péntektől március 6-ig közlekedik majd Vecsés és Kőbánya-Kispest között. A bő három hét alatt ingyen lehet rajta utazni.

Hidrogénbusz áll forgalomba

Magyarország első hidrogén meghajtású autóbusza a Népligettől indult, két nap múlva pedig már bárki felülhet rá. Február 11. és március 6. között ugyanis három héten keresztül tesztidőszak kezdődik. Vecsés és Kőbánya-Kispest között díjmentesen lehet majd kipróbálni az új járművet.

A hidrogén meghajtású autóbusz csaknem 90 utas szállítására képes, és 12 méter hosszú. A buszban egy 70 kW teljesítményű üzemanyagcella működik, amelybe hidrogéngázt juttatnak. Egyszeri feltöltéssel 350-400 kilométert tud megtenni.

A Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója az M1-nek elmondta: a busz előnye az is, hogy rendkívül csendesen tud közlekedni, gyakorlatilag nincs hangja. De ami még ennél is fontosabb, hogy

egyáltalán nem bocsát ki káros anyagot.

„Egy ilyen busz 89 főt tud egyszerre szállítani, és hogyha azt nézzük, hogy ez a 89 fő, külön-külön 89 autóval egy időben is tudna menni, akkor önmagában egy rendkívül jelentős környezeti hatása van, pozitív környezeti hatása van a világra, illetve a levegőre” – fogalmazott Pafféri Zoltán.

A kormány tavaly májusban fogadta el a magyar hidrogénstratégiát, amelynek egyik fő területe a közlekedés

– erről beszélt az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár. Steiner Atilla hozzátette: az új technológia fontos lépés a klímasemlegesség irányába.

„Nagyon fontos, hogy az utazóközönség is megismerhesse ezt az új technológiát. Ne idegenkedjünk a technológiától, itt már

nagyon pozitív tapasztalataink vannak a zöldbusz program kapcsán. Ott is volt egy kezdeti idegenkedés a lakosság részéről, de ezt nagyon könnyű átfordítani egy pozitív élménnyé, amikor ténylegesen ki is lehet próbálni egy ilyen buszt”

– mondta Steiner Attila.

Az államtitkár arra is kitért, hogy a közlekedés adja a hazai szén-dioxid-kibocsátás ötödét; ahhoz, hogy Magyarország 2050-re elérje a vállalt klímasemlegességet, jelentős változásokra van szükség ezen a területen is. Ezért is fontos ez a fejlesztés.