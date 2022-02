Nincs több bepalizás! – Közös erővel lépnek fel a rendőrök és a kereskedelmi szereplők a csalások ellen

A legnagyobb e-kereskedelmi szereplők egymással összefogva készítik fel a sok millió felhasználót az elmúlt időszakban megszaporodott adatlopási kísérletek elleni védekezésre, törvénymódosítást is kezdeményezve. A figyelemfelhívó kampányhoz az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) is csatlakozott.

A koronavírus megjelenése óta jócskán megugrott az online rendelések és ügyintézések száma, ami óhatatlanul maga után vonta az adathalász-kísérletek megszaporodását is. Ráadásul sokan csupán az elmúlt egy-másfél évben kezdtek el ismerkedni a digitális felületekkel, így ezek a felhasználók még inkább ki vannak téve a számukra ismeretlen eszközökkel operáló csalóknak, akik az adatok megszerzését követően károsíthatják meg őket. A jelenség azonban nemcsak a webshopokat és az online apróhirdetési oldalakat érinti, hiszen az elmúlt egy évben a legnagyobb banki és közszolgáltatási szereplők és ügyfeleik közül többen is adathalászati, adatlopási kísérletek áldozatául estek – számolt be róla a Police.hu.

Mivel a magyar lakosság széles köre érintett, iparági összefogás indult a helyzet javítására, amely most az ORFK-val együttműködésben ismerteti azokat a tippeket, amelyek segítségével megelőzhetők a felhasználói adatvesztések és az azokkal végrehajtott visszaélések.

Az edukációs, figyelemfelhívó kampány február folyamán zajlik.

A legfontosabb, felhasználóknak megfogalmazott üzenetekkel közterületi plakátokon, az ORFK közösségi média felületein, valamint a kezdeményezéshez csatlakozó vállalatok weboldalain és hírleveleiben is lehet majd találkozni. Az akciócsoport továbbá azon is dolgozik, hogy mely magatartásokat lenne szükséges a büntető törvénykönyvben is szankcionáltatni, így az ORFK jogászainak segítségével folytatják tovább az egyeztetéseket a jogszabályi környezet megfelelő kialakítása érdekében.

