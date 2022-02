Meghatotta a mentőket az özvegyasszony

Pár napja egy 75 év körüli nő kereste fel az Országos Mentőszolgálat Közép-Magyarországi regionális igazgatóságát. Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán osztotta meg mennyire meghatotta őket, amit aztán a hölgy tett.

A bottal járó asszony szeretett volna személyesen beszélni az igazgatóval, ezért a XXI. kerületből buszra, hévre, majd villamosra szállt, hogy eljusson a Mentőpalotáig.

„Ügyintéző bajtársnőnk rögtön meleg teával kínálta a láthatóan átfázott hölgyet, aki ennek ellenére sem árulta el neki, hogy milyen ügyben kereste fel a vezetőt. Az igazgató, értekezletét megszakítva fogadta az asszonyt, akinek pillanatokon belül sikerült meghatni a Mentőpalota teljes első emeletét. Mint kiderült, a napokban veszítette el férjét, akiért a mentők hosszasan küzdöttek. Az özvegy most ennek ellenére szeretett volna köszönetet mondani a mentőknek. Nem csak mert bajtársaink mindent megtettek már telefonon keresztül is, hanem az ellátás után nyújtott emberi, támogató viselkedésért is. Az ellátást végző bajtársak ma dicséretben részesültek példamutató szolgálatukért.” – írta az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán.

Kiemelt kép: illusztráció