A nőket sértegette Márki-Zay Péter

Megint sértőn fogalmazott Márki-Zay Péter. Az Origo egy videót is közzé tett, amelyben a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje arról beszél, hogy szerinte a nők nem biztos, hogy meg tudnak fejteni egy keresztrejtvényt. Márki-Zay Péter nem először sért meg embereket . Korábban a vidéken élőket tudatlannak, bunkónak, ostobának is nevezte már – számolt be az M1 Híradója.