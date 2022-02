Már nyolcszáz tiltakozó aláírás gyűlt össze a DK-s kerületben

Petrovai László alpolgármester egy utcafórumon jelentette be, hogy a családi házas övezettel szomszédos 22 hektárnyi területet gazdasági övezetté sorolná át, hogy ott az új tulajdonos ipari parkot hozhasson létre. A terület közel van a Ferihegyi repülőtérhez és az Üllői úthoz, s a fejlesztéstől a XVIII. kerületi önkormányzat komoly adóbevételt remél.

Az átsorolás már 2020 júliusában is napirenden volt, erről tanúskodik egy az önkormányzat honlapján elérhető előterjesztés is. Akkor a DK-s polgármester, Szaniszló Sándor azzal érvelt a gazdasági átsorolás mellett, hogy máskülönben a lakóterületi beépítést lehetővé tevő szabályozás alapján annak beépítése továbbra is megkezdhető lenne, ami miatt pedig drasztikusan megnőne az autóforgalom. Ennek kiszolgálására utak építésére és számos egyéb infrastrukturális és intézményi beruházásra volna szükség, ami pedig az önkormányzatot terhelné. Vagyis:

a DK-s polgármesternek jobban megéri, ha oda lakások helyett egy ipari park épül.

A XVIII. kerület legdrágább telkeit magában rejtő, helyi Rózsadombként is emlegetett Ganzkertváros, Ganztelep és Almáskert lakói azonban ezt nem szeretnék. Nem csak azért tiltakoznak, mert féltik a gyermekeiket, hiszen a tervezett beruházás szomszédságában, attól kétszáz méterre van az óvoda, ahová 183 kisgyermek jár, és az általános iskola is, ahol 695 diák tanul. A bölcsödébe pedig 72 gyermek jár. De a lakók azért is tiltakoznak, mert attól félnek, hogy az ipari park közelsége devalválja az ingatlanjaik értékét. A beruházó ugyanis 16 méter magas csarnokokat szeretne építeni. A lakók továbbá attól is tartanak, hogy az ipari park által generált teherautó-forgalom tönrketeszi az addigi zöldövezet legnagyobb értékét, vagyis a jó levegőt.