Isten veled, Szilas! – ma vesznek végső búcsút Csollány Szilvesztertől

A szertartás 11 órakor kezdődik a Farkasréti temetőben.

A nyilvános eseményen az Emmi részéről Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, az olimpiai család nevében Deutsch Tamás, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke mond beszédet, továbbá a Magyar Tornaszövetség elnöke, Magyar Zoltán, és a család nevében Mórádi Zsolt emlékezik.

A gyűrű egykori kiválósága koronavírus-fertőzés okozta betegség miatt került kórházba december elején, és csaknem két hónapig küzdött a betegség ellen. Halálának hírét a Magyar Tornaszövetség és a Magyar Olimpiai Bizottság jelentette be.

I am very saddened to hear that the legendary athlete Szilveszter Csollany who was a European, World, and Olympics Champion passed away. My sincerest condolences to his family and the Hungarian Gymnastics Federation. Our thoughts and prayers are with them. #Gymnastics pic.twitter.com/lny678Zp8u

Csollány Szilveszter 1970. április 13-án született Sopronban, a tornával ötévesen ismerkedett meg Győrben. A fővárosba 1986-ban költözött, az Újpesti Dózsa sportolója lett, három évvel később bekerült a felnőttválogatott keretébe, 1990-ben pedig – a korosztályos versenyek érmei után – első alkalommal állhatott dobogóra a nemzetközi felnőtt mezőnyben, miután harmadik lett az Európa-bajnokságon.

Szókimondósága miatt 1993-ban eltiltották, fegyelmi büntetése miatt nem engedték indulni a világbajnokságon, a válogatottból kizárták. Ekkor már világbajnoki ezüst- és kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes volt, az 1992-es barcelonai olimpián pedig a hatodik helyen végzett gyűrűn.

Az Egyesült Államokba költözött, és előbb St. Louisban, majd Sacramentóban fiatalokat oktatott. Nehéz körülmények között dolgozott, közben pedig egyedül, edző nélkül készült az atlantai ötkarikás játékokra, ahol ezüstérmet nyert. Sydney-ben 2000-ben minden idők egyik legerősebb és leglátványosabb gyakorlatsorozatát mutatta be, emlékezetes körülmények között olimpiai aranyérmes lett.

The whole country was cheering for Szilveszter Csollány on that autumn day in 2000. Everybody remembers his exercise so well which earned him the Olympic gold medal. He was the king of rings and won everything in those years. RIP champion 🕊🤍 pic.twitter.com/Spb3S8PqPV

— boribon (@Cosmos941207) January 24, 2022