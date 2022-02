Ismét megdőlt a napi szélrekord a fővárosban

Ismét megdőlt a napi szélrekord Budapesten, a János-hegyen kedden – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán a honlapján.

Azt írták: az előző nap országos rekordot hozó északnyugati szél még kedden éjjel is viharos széllökésekkel tombolt a Budai-hegységben. Így a február 8-i fővárosi szélrekord is megdőlt: a János-hegyen 93,2 kilométer/órás széllökést is regisztráltak. Mostanáig az ezen a napon mért fővárosi szélrekord 91,1 kilométer/óra volt, amelyet szintén a János-hegyen mértek 2015-ben – közölték.

Jelenleg már sehol sincs érvényben figyelmeztetés sem az erős szél, sem más veszélyes időjárási jelenség miatt. Csütörtökre virradóra viszont több helyen is köd képződhet, kiemelten északkeleten. A veszélyjelzésben azt írták: Borsodban csak lassan javulnak majd a látási viszonyok napközben.

A meteorológiai szolgálat Facebook-oldalán azt írta: jelentősen mérséklődött a szél, és az előrejelzés szerint szerdán és csütörtökön mérsékelt marad a légmozgás.

Szintén Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat azt is megjegyezte: itt a tavasz. Ezt alátámasztva egy másik bejegyzésben a Középtávú Időjárás-előrejelzések Európai Központja (ECMWF) friss valószínűségi előrejelzéseire hivatkozva azt írták: a következő két hétben is a sokévi átlagnál melegebb időre lehet számítani.