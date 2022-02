Fölényes magyar siker a pálinkakészítés Oscar-díján

Rekordszámú nevezéssel és az Árpád Pálinka történelmi győzelemével ért véget a XII. Nemzetközi Quintessence Pálinka- és Párlatverseny. A „párlatkészítés Oscar-díjaként” emlegetett versenyen a békéscsabai pálinkafőző manufaktúra „A legjobb kereskedelmi főzde” cím mellé „A verseny legjobb pálinkája” nagydíjat is megszerezte érlelt szilvapálinkájukkal, de emellett még számos más díjat is begyűjtöttek.

A XII. Quintessence Pálinka- és Párlatversenyre 2169 minta érkezett Magyarországon kívül Romániából és Szlovákiából, ezzel a Kárpát-medence legnagyobb tételszámmal rendelkező versenyévé nőtte ki magát. Az eredményhirdetést egy nagyszabású gála részeként január utolsó hétvégéjén tartották meg Debrecenben. A nevezett pálinkák és párlatok 265 nevezőtől, 163 településről származnak. A háromnapos zsűrizés során a 31 fős nemzetközi bíráló csapat közül minden versenymintát minimum 6 szakember értékelt, titkos szavazatok alapján.

Négy év kihagyás után szakmai sikert aratott az Árpád Pálinka

A verseny győztese az Árpád Pálinka lett, mely a „Legjobb Kereskedelmi Főzdéje”, továbbá a „Legjobb Kereskedelmi Pálinkájának díját” nyerte el, de emellett 10 Champion-díjat és 13 aranyérmet is begyűjtött. Az 50 éves múltra visszatekintő családi manufaktúra 4 év kimaradás után mérettette meg magát ismét.

„Amikor 2018-ban a manufaktúránk – ugyanezen a versenyen – megnyerte a »Legjobb Kereskedelmi Főzde díját« búcsút intettünk egy időre a versenyzésnek. Úgy éreztük bizonyítottunk magunknak és fogyasztóinknak, hogy számunkra legfontosabb a minőség, hiszen akkor már minden fontos elismerést elnyertünk – voltunk háromszor »Magyarország Legeredményesebb Kereskedelmi Főzdéje«, a Piros Vilmos pálinkánk volt »Magyarország Legjobb Pálinkája« és megnyertük az „Év Párlata” díjat a Lepotica szilvánkkal a Destillata Nemzetközi versenyen – egy kicsit a termékfejlesztésre akartunk jobban koncentrálni, alkotni valami újat, valami nagyon jót. 4 év elteltével viszont újra engedtünk a kihívásnak és kíváncsiságunknak és elindultunk ezen a versenyen” – mondja Nagy Árpád, főzőmester, a Kisrét Manufaktúra Kft. tulajdonosa.

Szakmaiság és komoly iránymutatás

Az Árpád Pálinka 25 tétellel nevezett a versenyre. A verseny szakmaiságát a 31 fős nemzetközi zsűri és az újonnan megalkotott 100 pontos bírálati rendszer támasztotta alá, amely komoly iránymutatással szolgál a készítőknek.

„Ezen a versenyen Magyarország legjobb kereskedelmi főzdéi indultak és a legnagyobb elismerésben részesülő hazai- és nemzetközi főzdék főzőmesterei és szakemberei bíráltak. Óriási szakmai elismerést jelent számunkra, hogy a verseny legkiválóbb aranyérmes pálinkái közül a 31 tagú zsűri szavazata alapján 10 kategóriában nyertünk Champion-díjat. Fontos azt is kiemelnünk, hogy ez a 10 kategória nagyon változatos és 10 különböző gyümölcsöt rejt magában, mint például: birs, szilva, meggy, kajszibarack, Vilmos körte, stb. és nem egy gyümölcs vagy törkölypálinka köré összpontosul, hanem bizonyítja azt, hogy mennyi fajta pálinkánk képvisel kimagaslóan magas, prémium minőséget.

Nyugodtan mondhatom azt, hogy ezt a versenyt ilyen szakmai eredményekkel még senki nem nyert meg. Magasra tettük a mércét magunknak és más kereskedelmi pálinkafőzdének, de számunkra ez egy édes teher. Most nagyon boldogok vagyunk, örülünk a sikernek, de nem dőlünk hátra és nem állunk meg, csináljuk tovább azt, amihez értünk, amiben hiszünk, és ami gyerekkorunk óta az életünk része, próbálunk tovább fejlődni” – tette hozzá Nagy Árpád. Azt is elárulta, hogy a „Legjobb Kereskedelmi Pálinkája” címet bár a Prémium Érlelt Szilvájuk nyerte el, de mint utólag megtudták a versenyigazgatóságtól, az utolsó döntés alkalmával a szakmai zsűri végső szavazata a másik saját pálinkájukkal, a Piros Vilmossal szemben született a versenyben.

Mandarin és kávé is a palettán

Nagy Árpád 25 éve foglalkozik pálinkakészítéssel, a szülői örökséget viszi tovább. Horváth György főzőmesterrel dolgoznak együtt, de a siker mögött egy igazi csapatmunka áll. Közel 35 féle gyümölcsből készítenek pálinkát vagy párlatot, és az innovációs újdonságok sem állnak tőlük távol.

„Nagyon sokszínű a palettánk, ezt a Champion-díjak is mutatják. Van közte birs, vilmoskörte, meggy, kajszi, szőlő, de még mandarin is. Igyekszünk minden évben valami ujjat fejleszteni és meglepni fogyasztóinkat. A tavalyi évben a kávé, a mandarin és a gyömbér párlat volt a különlegességünk, de jelenleg is mandarint főzünk, amiből – remélhetőleg – még finomabb párlatot tudunk készíteni. Fontos számunkra a szakmai fejlődés az új alapanyagokból való alkotás. Hittünk szerint a pálinkakészítés művészet, amelynek minden egyes részletére oda kell figyelnünk, részesei kell lennünk, nincs két egyforma pálinka, mindegyik magán viseli alkotójának kézjegyét” – fogalmazott.

Az elismerések:

– „QUINTESSENCE – 2022 legjobb kereskedelmi főzdéje, a verseny győztese”: Kisrét Manufaktúra Kft. – Árpád Pálinka

– „QUINTESSENCE – 2022 legjobb pálinkája” érlelt szilvapálinka (Kisrét Manufaktúra Kft. – Árpád Pálinka)

– 10 CHAMPION díj – A versenyen a fajtaazonos aranyérmes pálinkák közül a legjobb pálinka: Legjobb Birs – Prémium Bársony Birs, Legjobb Cseresznye – Silver Feketecseresznye, Legjobb Meggy – Prémium Cigánymeggy, Legjobb Kajszibarack – Silver Kajszibarack, Legjobb Vilmoskörte- Prémium Piros Vilmos, Legjobb Egyéb Párlat – Prémium Gyömbér Párlat, Legjobb Egyéb Egzotikus gyümölcs- Prémium Mandarin Párlat, Legjobb Fekete Berkenye – Prémium Feketeberkenye, Legjobb Fahordóban Érlelt Pálinka – Prémium Érlelt Szilva.

– 13 Aranyérem