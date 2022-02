Farkast láttak a Börzsönyben – VIDEÓ

A Börzsöny Alapítvány önkéntese, Bedő Péter februárban két alkalommal is észlelte feltehetőleg ugyanazt az állatot a felszerelt kameracsapdák segítségével. A hónap végén pedig a frissen leesett hóban a farkas lábnyomát is sikerült megtalálni. Ennek az alkalmazkodóképes ragadozónak a visszatéréséről már két éve is hírt adtunk – írták a honlapon még 2020-ban.