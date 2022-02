Csollány Szilveszter felesége: Elment életem szerelme

Megható szavakkal búcsúzott Csollány Szilveszter felesége, Judit, aki elárulta, hogy miből próbál most erőt meríteni.

Farkasréti temetőben szerdán elbúcsúztatták Csollány Szilveszter olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornászt, aki január 24-én, 51 éves korában hunyt el.

Csollány Judit, Csollány Szilveszter özvegye a Magyar Tornaszövetség sajtócsapatának nyilatkozott.

Szavakban leírhatatlan a fájdalmunk. Elment a világ legjobb férje, életem szerelme, a világ legjobb édesapja. Mindenki a nagyszerű sportolót, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornászt ismeri, aki 49 évesen egyedül felkészült, és lefutotta a maratont. Azt azonban talán már kevesebben tudják, hogy mindene volt a családja, a gyerekei, bármit megtett értük, kislányunk allergiája miatt még főzőtanfolyamra is járt. Sokszor mondta: ha a család boldog, nincsen gondod. Imádta a természetet, itthon kertészkedett, sokat kirándultunk, utaztunk, szerette a művészeteket, még zongorázni is megtanult autodidakta módon, sőt komponált is. Egy fantasztikus sportkarrier után varázslatos, kiteljesedett családapa lett. Semmi baj, megyünk tovább – ez volt a szava járása, ebből próbálok most erőt meríteni. Kimondhatatlanul hiányzik…