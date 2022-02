Már lángvágóval is próbálkoznak a migránsok a déli határon

Új módszerek: már lángvágóval is támadnak a déli határon a migránsok, hogy bejussanak Magyarországra. Két-háromezer eurót sem sajnálnak egy létrára – számolt be a kormány hivatalos közösségi oldalán.

A bejegyzésben feltöltött videóban Balog Gábor, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda alezredese arról tájékoztatott, hogy a létrákat Szerbia területéről hozzák a határra a migránsok. Információk szerint vannak, akik arra specializálódtak, hogy az embercsempészeket, akik elássák létrákkal.

Az alezredes hozzátette, a létrákat 2000-3000 eurós összegekért adják tovább az embercsempészek a migránsoknak.

Balog Gábor azt is elmondta, hogy találkoznak különböző szélsőséges esetekkel is, amikor egy külső áramforrásra kapcsolt gyorsvágót használnak, illetve lángvágót is próbáltak már használni, de ez annyira nem elterjedt.

Ezeket az eszközöket, amennyiben észleljük, lefoglaljuk, és elhozzuk a helyszínről – mondta, és hozzátette, hogy a jól felkészült kollégák mind a rendőrségtől, mind pedig a katonaságtól nem riadnak vissza ezektől a támadásoktól sem.

A címlapfotó illusztráció.