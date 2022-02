Budapest mellett Szeged, Debrecen és Sopron ad majd otthont a 2022-es vizes vb-nek

Budapest egyik legszebb épületével, a Parlamenttel szemközt rendezték meg a vizes világbajnokság óriás-toronyugró versenyszámait a 2017-es budapesti vizes világbajnokságon. A versenyzőket és a nézőket is a különleges dunai panoráma fogadta.

A szinkronúszók szintén különleges helyszínen, a Vajdahunyad váránál mérték össze erejüket, háttérben a Hősök terével.

A Margitszigeten több százezer néző fordult meg akkoriban, a Hajós Alfréd uszoda lelátói pedig teljesen megteltek a vízilabda-mérkőzéseken. A Duna Arénában pedig szinte minden úszóverseny telt házas volt.

Semmi máshoz nem hasonlítható helyszín volt Balatonfüred is, ahol a Tagore sétány közelében zajlott a nyílt vízi úszás.

Az események hamarosan újra megismétlődhetnek, ugyanis több helyszínen, jelentős anyagi kedvezményekkel rendezik Magyarországon az idei vizes világbajnokságot – jelentette be Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke. Az eseményt eredetileg Fukuokában tartották volna, de a sporteseményt idén januárban már másodszor halasztották el a japán szervezők a világjárvány miatt. Hazánk azonban vállalta, hogy ismét házigazdája lesz a sporteseménynek.

Budapest 🇭🇺 awarded extraordinary FINA World Championships, event to take place in June 2022

FULL PRESS RELEASE👇https://t.co/T5iC3tfcBo

— FINA (@fina1908) February 7, 2022