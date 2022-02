Száz új fát ültet a belvárosi önkormányzat a megújult az Arany János utcában

Megújult az V. kerületi Arany János utcának a Széchenyi rakpart és a Tüköry utca közötti része, a fejlesztés során 33 új fával és 8 bokorfával, 1200 évelő és egynyári növénnyel, kerékpártárolóval, új utcabútorokkal, gyalogosbarát járdákkal, valamint egy utcai ivókúttal is gazdagodott az utca Duna felőli szakasza – közölte a belvárosi önkormányzat pénteken a hirado.hu szerkesztőségével.

Emlékeztettek arra, hogy az Arany János utcában, ahol korábban nem volt jelentős zöldfelület, a felújítás két ütemben zajlik; a most átadott első szakaszon – a Széchenyi rakpart és a Tüköry utca között – 2021. július elején indult meg. A tervezetten 2022 márciusában induló második ütemben a Nádor utcától egészen a Podmaniczky térig újul meg a teljes Arany János utca, ilyen módon összekötve a Dunát a belvárosnak 2019-ben 82 új fával kiserdővé alakított impozáns terével.

Az Arany János utcában elültetett fákat az utca teljes szakaszán történt közműkiváltás eredményeképpen három különféle technológiával – hagyományosan, gyökércellarendszerrel, illetve úgynevezett Stockholm-módszerrel – telepítették.

„Már az első ütemben is, a belvárosi fejlesztéseknél megszokott módon, hangsúlyos zöldítéssel készültek a tervek, így ezen a viszonylag rövid szakaszon is kétoldali fasorral, 33 fával és 8 bokorfával, 1200 darab évelő és egynyári növényzettel, összesen 163 nm zöldfelülettel, gazdagodott az Arany János utca Duna felé eső szakasza, amelyet a második ütem ugyanilyen lendületesen követ majd, még ennél is nagyobb arányú fásítással” – nyilatkozta Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros polgármestere.

A kiszélesített gyalogosbarát járda, az úttest és a rendezett parkolósáv is természetes kőburkolatot kapott. Padokat, kerékpártámaszokat, hulladékgyűjtő edényeket és egy utcai ivókutat is kihelyeztek. Az új utca immár akadálymentes, a gépjárművek közlekedése a gyalogosokéval egy szintre került. A meglévő lámpafejeket korszerű LED-esre cserélték.

A teljes fejlesztés során az V. kerületi önkormányzat mintegy száz fát ültet a megújuló Arany János utcában.

Mindezzel Belváros Önkormányzata az Arany János utcában is folytatni kívánja a korábbi évek gyakorlatát és minél zöldebb, gyalogosbarát, élhető környezetet kíván teremteni a Belvárosban élők, dolgozók és itt áthaladók számára