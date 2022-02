Orbán Viktor: Összességében mindenki minden évben egy lépést tehet előre

A sajtóban egymás után látnak napvilágot olyan dokumentumok, amelyekben például a Nyílt Társadalom Alapítvány volt igazgatója, vagy egy korábban az Indexnél dolgozó baloldali újságíró beszél arról, hogy a különböző NGO-k manipulálják a Magyarországról tudósító nyugati újságírókat, akik nem beszélnek magyarul, így sok esetben erősen torzítva írják meg a hazánkban történő eseményeket. Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli interjújában az ezzel kapcsolatos kérdésre válaszolva úgy fogalmazott:

„kikotyognak időnként ezt-azt, de az élelmes ember természetesen félszavakból is érti, mi a helyzet. Eddig is tudtuk, hogy ez történik, most már bizonyíték is van rá, de politikai szempontból ennek nincs nagy jelentősége”.