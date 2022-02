LMP: Az Európai Bizottság döntése merénylet a Föld és a jövőnk ellen

Az Európai Bizottság döntése, amellyel „zöldre festette" az atomenergiát és a földgázt, merénylet a Föld és a jövőnk ellen – mondta Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke az M1 Ma este adásában.

Kanász-Nagy Mátét azzal kapcsolatban kérdezték, hogy az Európai Bizottság energetikai taxonómiai rendelettervezete szerint bizonyos enyhe követelmények teljesítése esetén fenntarthatónak minősülnének a földgáz- és atomenergia-projektek. A politikus hangsúlyozta: a döntés hátterében a francia atomlobbi és a német földgázlobbi győzelme áll.

Reményét fejezte ki, hogy az Európai Parlament megváltoztatja a bizottság döntését.

Azt mondta, sem a francia példa – amely az atomenergiára alapoz–, sem a német – amely a földgázra alapoz – nem fenntartható, nem biztonságos, nem korszerű és nem egészséges. Az egyik veszélyes, a másik környezetszennyező – emelte ki.

Kanász-Nagy Máté közölte: az atomenergia rendkívül káros, drága és nem fenntartható energiaforrás, a 20. század technológiája, amely a 21. században elavult és nem versenyképes. Tévedés az is, hogy ne lenne károsanyag-kibocsátása az atomerőműveknek, példaként említve az építkezéskor keletkező káros anyagokat, valamint az atomhulladékot, amelyet „senki nem akar maga alá elásni”.

Felvetette továbbá az atomhulladék „etikai dimenzióját” is. Sok tízezer évre terheljük meg a jövő generációit azzal a felelősséggel, hogy mit kezdjenek az atomhulladékkal – jegyezte meg.

Kifejtette: fenntarthatatlan a túlfokozott piacgazdaságban folytatott életmódunk, ezt meg kell változtatni, vissza kell fogni az energiaigényt, hogy „boldogabban éljünk, tisztább legyen a levegő, nyugodtabb világban élhessünk”. Hangsúlyozta: kevesebb energiát kell felhasználni, és száz százalékban megújuló energiákba kell befektetni.

Arra a kérdésre, hogy felelős politikai döntés lenne-e a magyar családok energiabiztonságának kockáztatása, azt mondta: ha a megújuló energiafajtákra alapozzák az energiaellátást, „semmilyen energia nem fog elfogyni”, a nap süt, a szél fúj és az energia tárolása is rohamléptekben fejlődik. Hozzátette: az energiabiztonságnak az is a része, hogy az ország nincs kiszolgáltatva más országoknak ebben a tekintetben. Azt mondta, az Orbán-kormány az oroszoknak szolgáltatja ki Magyarországot azzal, hogy a földgáz száz százalékban onnan jön, és az atomerőművet is ők építik.

Hangsúlyozta: fontos lenne, ha a városokat úgy terveznék és építenék, hogy mindenkinek a lakókörnyezetéhez közel elérhető legyen oktatási, egészségügyi intézmény, munkahely, ami csökkentené a közlekedési igényt. Felhívta a figyelmet arra, hogy a közös ellenzéki program nagymértékű hőszigetelési tervet tartalmaz.

Évente sok százezer lakás szigetelésével megoldható lenne, hogy jelentősen csökkenjen a magyar háztartások energiaigénye. Ha szigeteltek a magyar lakások, kevesebb energiát kell használni, mert nem orosz gázzal fogjuk fűteni az utcát, hanem a hő bent marad a lakásban – jegyezte meg. Úgy fogalmazott, ez lenne a valódi, zöld rezsicsökkentés. Olcsóbban, egészségesebben lehetne megélni, kevesebb lenne a károsanyag-kibocsátás – sorolta, kiemelve, hogy csak a zöld megoldások vezetnek ki a klímaválságból és a légszennyezettségi problémából.

Az európai zöld pártok harcolni fognak, hogy ne lehessen zöldre festeni a szennyező földgázt és a korszerűtlen, nem biztonságos, veszélyes atomenergiát – emelte ki. Arra a kérdésre, mit takar a „zöld gondolat”, azt mondta: „gyarapodás, növekedés helyett fejlődés és életminőség, a zöldpolitka dióhéjban így foglalható össze”.