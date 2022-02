Három végzetes vasúti gázolás történt ma

Három halálos vasúti gázolás is történt péntek délelőtt, három különböző vonalon.

A Mávinform péntek délelőtt a Facebook-oldalán közölte: a Nyugati pályaudvarról Záhonyba tartó 34-es Latorca InterCity Nyíregyháza és Sóstóhegy között, Sóstó megállóhelynél elgázolt egy embert, aki belehalt sérüléseibe.

A hatósági intézkedés miatt a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek, a menetidő 10-15 perccel meghosszabbodik a Nyíregyháza–Záhony vonalszakaszon – írták. Az utasokat átszállítják a Nyíregyházáról Záhonyba közlekedő 6202-es személyvonatra – tették hozzá.

Gázolt a vonat Budapesten is

Halálra gázolt egy embert a vonat a Nyugati pályaudvar utáni vonalszakaszon, a Városliget elágazás és Kőbánya Teher állomás között, a baleset miatt jelentős késésekre kell számítani a Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony, valamint a Budapest–Lajosmizse és a Budapest–Szeged vonalon – közölte a Mávinform péntek délelőtt.

A hatósági helyszínelés és intézkedés ideje alatt a vonatok csak az egyik vágányon közlekedhetnek.

A baleset miatt módosult a menetrend is, így például a Debrecen-Nyíregyháza felé közlekedő záhonyi és kör InterCity vonatok a Nyugati pályaudvar és Szolnok között kerülő útirányon közlekednek, Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik; a nyíregyházi sebesvonatok csak Ceglédig közlekednek és onnan is indulnak, a szegedi InterCity vonatok csak Monorig közlekednek és onnan is indulnak.

Közölték azt is, hogy a vasúti jegyeket és bérleteket elfogadják az 3-as metrón Kőbánya-Kispest és a Nagyvárad tér, valamint a 3-as metrópótlón a Nagyvárad tér és a Nyugati pályaudvar között.

Gázolás az üllő állomáson

Elgázolt egy embert egy tehervonat az üllői állomáson pénteken hajnali fél kettőkor, a helyszínelés még tart, a vonatok Üllő és Monor között csak az egyik vágányon közlekedhetnek, ezért a Budapest–Cegléd–Szolnok vonalon meghosszabbodik a vonatok menetideje 15-20 perccel – közölte pénteken kora reggel a Mávinform.

A késések csökkentése érdekében a MÁV több forgalmi változást is bevezetett, ezekről a Mávinform oldalán lehet tájékozódni.

Drasztikusan megnőtt a vasúti átjárókban történt közlekedési balesetek száma tavaly, összesen 86 baleset történt. A balesetek túlnyomó részét az átkelőkre hajtó sofőrök figyelmetlensége és a KRESZ előírásainak a megszegése okozta.

A címlapfotó illusztráció.