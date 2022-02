Folytatódik az oltási akció: az egyik oltóponton már a negyedmilliomodik vakcinát adták be

Itt van a kezünkben az oltás, a vírus meg egyre gyengébb, és ez összességében elviselhetőbbé teszi a helyzetet. Így értékelte a járvány alakulását a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta: az omikron variáns még itt van, ezért továbbra is észnél kell lenni, nem lehet még pezsgőt bontani. Közben az oltási akció pénteken is folytatódott, szombaton pedig egész nap előzetes időpontfoglalás nélkül lehet kérni a vakcinát – számolt be az M1 Híradója.

Jubiláltak a pécsi oltóponton: a negyedmilliomodik koronavírus elleni vakcinát adták be reggel. Itt 2020 decembere óta oltanak szinte megállás nélkül. A klinikai központ elnöke szerint azonban nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a vakcina. „Az ötödik hullám magasságában is ugyanazt kell hangsúlyozzuk, hogy az oltás gyakorlatilag a súlyos szövődmények kialakulásától, a kórházba kerüléstől, az intenzív osztályra kerüléstől, a lélegeztetőgépre kerüléstől igen nagy eséllyel megvéd” – fogalmazott Sebestyén Andor. Összességében már több mint 6 369 000-en vannak beoltva, nagyrészük a második dózison is túlvan. Csaknem 3 713 000-en pedig már a megerősítő injekciót is megkapták. Az oltási akcióban csütörtök óta ismét előzetes időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval lehet kérni a vakcinát. Hajdúnánáson is sok beteget várnak, hiszen legutóbb volt olyan nap, amikor több mint ezer injekciót adtak be. Napról napra népszerűbb az oltási akció Miskolcon is. A betegek is elégedettek. Egy-egy akciónapon volt, hogy csaknem 1000 vakcina fogyott. „A mai napon azt gondolom, hogy 8-900 oltás beadása fog megtörténni, holnapi napon ennél egy picit többre számítunk, hiszen egész napról van szó, és a hétvégét azért ki szoktak használni a lakosok” – mondta Jánosikné Szabó Tünde, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház osztályvezető főnővére. Az oltási akciók egész februárban folytatódnak a már megszokott napokon és időpontokban. Minden héten csütörtökönként és péntekenként délután 14–18, szombatonként pedig 10–18 óra között az oltóhelyek előzetes időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval fogadják az oltakozókat. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában úgy fogalmazott: a szorongás és a nagy félelem kezd elpárologni a járványból. A vírus azonban még nem tűnt el, ezért az oltás továbbra is fontos. „Az omikron még itt van, igaz, hogy nem okoz annyi bajt, mint az előző variánsok, de azért okoz bajt, az oltás továbbra is fontos, de itt van a kezünkben az oltás, a vírus meg egyre gyengébb, és ez összességében valahogy a helyzetet elviselhetőbbé teszi az emberek számára. Ezért is tudtuk megtenni azt, hogy a védettségi igazolvány határidejét május elsejéig meghosszabbítottuk” – emelte ki a kormányfő. Egy nap alatt több mint 16 ezer embernek lett pozitív a tesztje, és százöten vesztették életüket a betegség szövődményeiben. Csaknem 4600-an vannak kórházban, közülük 168-an szorulnak gépi lélegeztetésre.