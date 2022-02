Kovács Zoltán: Nem meglepő, hogy újabb liberális beszélt a Magyarországról szóló elfogult tudósításról

Kovács Zoltán az abouthungary.hu oldalon angolul olvasható cikkében úgy fogalmazott: a 24.hu és az Index korábbi újságírója egy Skype interjúban őszintén beszélt arról, hogy amikor Magyarországról kell tudósítani a külföldi médiában, akkor a nemzetközi NGO-k „kezében van az összes kártya”.

A legtöbb nem kormányzati szervezet (NGO) – például az Amnesty International és a Soros György által finanszírozott más szervezetek – jelentős befolyást gyakorolnak a külföldi újságírókra a Magyarországról szóló cikkek esetében.

Why am I not surprised? Partly because these statements are not the only ones made recently by liberals on the topic of biased reporting about Hungary. I honestly can’t wait to see what’s next. @AmnestyHungary https://t.co/Gmvt5nUHfk

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) February 3, 2022