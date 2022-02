Folytatódik a közlekedési káosz: áldatlan állapotok a Blaha Lujza téren

Hetek óta megállt az élet a Blaha Lujza téren, pedig a felújítás miatt továbbra is kényelmetlen a közlekedés a csomópontnál – erről írt a Metropol. Dolgozó munkásokkal a stábunk sem találkozott, nagyon úgy tűnik, hogy a lezárt teret magára hagyták és leálltak a munkálatokkal. A Karácsony Gergely-féle fővárosi önkormányzat a Metropolnak úgy reagált: a beruházás a tervnek megfelelően halad – hangzott el az M1 híradójában.

Megállt az élet a Blahán

A Blaha Lujza téren Budapesten a gyalogosoknak továbbra is a drótkerítések között, az építési anyagok, csövek, és nagy zsák kövek mellett vezet az útjuk a téren keresztül. És a metróaluljáróba is csak így tudnak lemenni. A kerítésen belül eldobált szemétkupacok vannak. És hasonló körülmények között várakoznak az emberek a buszra is. Dolgozó munkásokkal az M1 stábja nem találkozott.

Világvége-hangulat a Blahán: se melós, se gépek, se Facebookra posztoló főpolgármester – Ezzel a címmel közölt cikket csütörtökön a Metropol.

Azt írják:

A főváros egyik legforgalmasabb csomópontjában hetek óta megállt az élet. Nem látni se munkásokat, se munkagépeket. A cikk hozzáteszi, hogy még azok a földeszsákok is ugyanott vannak érintetlenül, amelyeket novemberben vittek oda a fák ültetéséhez. És ugyanezt tapasztalta az M1 stábja is.

A Metropol a magára hagyott térrel kapcsolatban megkereste a Városháza sajtóosztályát: arra voltak kíváncsiak, hogy miért nem halad a munka a felújítási területen, akik erre azt írták: „a beruházás az ütemtervnek megfelelően halad” és hozzátették: „majd a BKK válaszol a kérdésekre.”

A Metropol úgy fogalmat: úgy látszik, Karácsony Gergelyéket nem érdekli, hogy a budapestieknek milyen kényelmetlen emiatt a csomópontnál közlekedni, inkább hallgatnak.

Címlapfotó: Metropol/Nagy Zoltán