Eltehetjük a télikabátot a hétvégén

Változékony idő várható a hétvégén: napsütésre és csapadékra is készülni kell. Helyenként plusz 10 Celsius-foknál is melegebb lesz, de olykor ismét megerősödhet a szél – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken általában változóan felhős időre van kilátás, keleten kevesebb, máshol több napsütéssel. Délelőttig az északkeleti megyékben még szállingózhat a hó, ezt követően csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 3 fok között várható, de északkeleten ennél hidegebb is lehet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire plusz 6 és 13 fok között alakul, északkeleten lehet ennél hidegebb.

Szombatra virradó éjszaka, majd reggel elszórtan kisebb eső, zápor még előfordulhat, napközben csak elvétve lehet futó zápor. Délután már gyengén felhős idő várható sok napsütéssel. Nagy területen megerősödik a légmozgás, Budapest tágabb környezetében egy-egy viharos széllökés is lehet. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 5, a maximumhőmérséklet plusz 4 és 10 fok között alakul.

Vasárnap reggel, délelőtt még kisüthet a nap, de napközben északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Napközben még nem lesz csapadék, majd este az északi megyékben kisebb eső, zápor, a hegyekben havas eső, havazás is előfordulhat. A szél megélénkül, több helyen meg is erősödik. A leghidegebb órákban mínusz 6 és mínusz 1, napközben plusz 4 és 11 fok várható – olvasható az előrejelzésben.