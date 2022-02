Zsigó Róbert: Megkezdődött a családi adó-visszatérítés postai kézbesítése

Megkezdődött a családi adó-visszatérítés postai kézbesítése szerdán, ezzel elindult Magyarország eddigi legnagyobb egyösszegű családtámogatásának, egyben legnagyobb adócsökkentésének kifizetése – közölte a családokért felelős parlamenti államtitkár a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Zsigó Róbert elmondta, a dolgozó szülők az átlagbér szintjéig kapják vissza a tavaly befizetett személyi jövedelemadójukat (szja), a visszatérítés maximális összege szülőnként elérheti a 809 ezer forintot. Ha mindkét szülő dolgozik és tavaly fizettek szja-t, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást (ekhót) vagy kisadózó vállalkozások tételes adóját (katát), akkor mindketten megkapják a családi adó-visszatérítést – ismertette.

Elmondta azt is, hogy a pénzt kétféleképpen kaphatják meg a szülők: ha a családi pótlékot is postai úton kapják vagy készpénzben kérték az adónyilatkozatban a visszatérítést, akkor a postás kézbesíti majd, egyéb esetben pedig banki átutalással érkezik az összeg február 15-ig.

Azok a szülők is megkapják a pénzt, akik esetleg lekésték a december 31-ei nyilatkozati határidőt, ők az szja-bevallásukban kérhetik majd a családi adó-visszatérítést – tette hozzá.

Zsigó Róbert közölte, a kormány a járvány miatt döntött úgy, hogy újabb támogatással segíti a gyermekes családokat. Az adó-visszatérítésre 600 milliárd forintot szánnak, amit a gazdaság jó teljesítménye tesz lehetővé.

Kitért arra is: az április 3-ai országgyűlési választáson arról is döntenek majd az emberek, hogy a jelenlegihez hasonló családtámogatások megmaradnak, bővülnek-e, vagy ezeket is beszántja a baloldal.

Az adó-visszatérítés már a sokadik, gyermekeseket segítő támogatás, adócsökkentés, amelyet a baloldal nem támogat, 2010 óta ugyanis egyetlen új családtámogatást és adócsökkentést sem szavaztak meg – hangoztatta Zsigó Róbert.

Az államtitkár azt is mondta, hogy Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje a családi adórendszert és a családi adó-visszatérítést is bírálja, és ebben az ügyben is össze-vissza beszél.

A baloldal a családpolitikában is vissza akarja hozni a Gyurcsány-korszakot, amikor a legtöbb támogatást elvették a gyerekes családoktól – jelentette ki.

Zsigó Róbert úgy fogalmazott, Magyarországnak a gyerekes családok támogatásában is előre kell mennie, nem hátra.

A címlapfotó illusztráció.